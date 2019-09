Echan a magistrado por mentir al CJF

Ciudad de México— El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió no ratificar en el cargo al magistrado Jorge Arturo Porras Gutiérrez, del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Villahermosa, Tabasco, por engaños a dicho organismo y "deshonestidad en su actuar profesional".

Porras fue el antecesor del juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, ejecutado en Metepec, Estado de México, el 17 de octubre de 2016, y tenía el antecedente de haber sido suspendido seis meses por mentir al CJF sobre las visitas ilegales de su chofer a internos en el penal federal del Altiplano.

En su sesión del pasado miércoles, el Pleno de la Judicatura votó por unanimidad no confirmarlo como impartidor de justicia, como parte de la nueva política que elimina las ratificaciones en automático de jueces y magistrados, figura por la cual se vuelven inamovibles en el cargo luego de haberlo desempeñado durante seis años.

"Derivado del cambio de paradigma y la cancelación del 'pase automático' para la ratificación de juzgadores federales aprobado por el Pleno recientemente, el CJF resolvió por unanimidad no ratificar a un Magistrado Federal por acreditar deshonestidad en su actuar profesional", dijo la Judicatura.

"En el presente caso, el Pleno del CJF pudo constatar diversos engaños de parte del juzgador hacia el Consejo, así como conductas deshonestas expuestas en distintos procedimientos y trámites ante el CJF. Por ende, su perfil no resulta idóneo para impartir justicia desde el Poder Judicial de la Federación (PJF)".

El órgano rector de jueces y magistrados recordó que a los seis años de su nombramiento, los impartidores de justicia deben pasar una evaluación y luego ser ratificados de manera permanente.

"Dicha evaluación va en serio. El PJF debe ser un poder confiable para la ciudadanía. Mejores juezas y jueces para una mejor justicia", señaló.

Agregó que el CJF tiene la firme tarea de fortalecer al PJF con juzgadores con los más altos estándares de excelencia profesional y honestidad invulnerable en beneficio de los justiciables.