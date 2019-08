Procesan por fraude de nuevo a Padrés

Ciudad de México— Un tribunal federal volvió a determinar que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, debe continuar sujeto a juicio por una presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos.

En cumplimiento a una sentencia de amparo que ordenó analizar si debía o no continuar el proceso, el Segundo Tribunal Unitario Penal, a cargo del magistrado Manuel Bárcena Villanueva, dictó auto de formal prisión a Padrés por el delito de defraudación fiscal.

Esta determinación no implica que el exmandatario regrese a prisión, pues se encuentra en libertad provisional mediante un cambio de medida cautelar, dado que los delitos imputados no ameritan la prisión preventiva oficiosa conforme a las nuevas normas penales.

"Se dicta auto de formal prisión contra Guillermo Padrés Elías por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, en la modalidad de al que consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos", resolvió Bárcena en la apelación 51/2018.

En esta misma resolución, el magistrado ratificó la libertad con efectos absolutorios por el delito de lavado de dinero, mismo que ya había sido cancelado en una sentencia de febrero de 2018.

Debido a que esta resolución es consecuencia de una reposición ordenada por el Décimo Tribunal Colegiado Penal, el sonorense en principio tendrá la oportunidad de reclamar que esta formal prisión no cumple con los términos establecidos en el amparo.

En caso de no conseguir revocar el fallo de Bárcena, por esa vía, tendrá de todas formas la oportunidad de presentar un nuevo amparo contra la confirmación de su procesamiento.

Este juicio contra Padrés se lleva a cabo en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, cuyo titular es Guillermo Francisco Urbina Tanús.

Además del caso de defraudación fiscal, en el Juzgado Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca se le sigue otro juicio por un presunto lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos.

El exgobernador consiguió el pasado 2 de febrero su libertad provisional, luego de pasar dos años y cuatro meses preso en el Reclusorio Oriente.

Padrés consiguió la libertad provisional tras cubrir una garantía de 100 millones de pesos por el proceso que tiene en esta ciudad y 40 millones por el de la capital mexiquense, ambas con hipotecas de inmuebles.