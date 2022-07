Dilapida el Gobierno mayor gasto público

Ciudad de México.- Las transferencias, como los apoyos constantes a Pemex y el incremento del gasto corriente, estarían erosionando las finanzas públicas en el mediano plazo y limitando el crecimiento del país.

Al interior del balance en las finanzas públicas, el gasto no ha sido gran impulsor del crecimiento, debido, en gran medida, a la ayuda constante del Gobierno federal a Pemex con transferencias que representan una importante presión para las finanzas públicas y frenan el crecimiento, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

En comparación con 2018, este año, el riesgo para las finanzas públicas se elevó, ya que al comparar el gasto corriente contra el gasto en inversión física -que es la que puede impulsar el crecimiento- el primero era mayor en 5.4 veces, en promedio.

Sin embargo, para el primer trimestre de este 2022, la razón se elevó a 6.9 veces, advirtió.

Además, según cifras de la Secretaría de Hacienda (SHCP), de enero a mayo de 2018, el gasto corriente era el equivalente a 5.1 veces la inversión física y para el mismo periodo de 2022, subió a 5.8 veces.

Para Siller, esto implica que el gasto corriente ha crecido más que el gasto en inversión física, siendo este último el que podría generar mayor crecimiento económico.

"Y la inversión fija es determinante del crecimiento económico de largo plazo. Sin mayor inversión, ya sea pública o privada, no se dará un mayor crecimiento del PIB", aseveró Siller.

"Con esto se incrementa la vulnerabilidad de las finanzas públicas, porque desaparecieron los fideicomisos y fondos como el del petróleo, entonces si se presentara algo extraordinario, ya no hay de dónde echar mano para estabilizar los ingresos. No es inminente, pero si no se corrige el camino, México sí pudiera perder el grado de inversión al final de este sexenio o a principios del siguiente, dijo.

Montserrat Aldave, economista principal de Casa de Bolsa Finamex, consideró que la actual Administración federal se ha apegado a su política de austeridad recortando gasto en sectores importantes como salud y educación, por lo que no se espera que en lo que resta de la misma, se deterioren las finanzas públicas.

"Pero una de las grandes críticas en la parte de inversión es que no se están yendo necesariamente a actividades o proyectos realmente eficientes, una parte muy importante se está destinando a los proyectos del presidente", dijo.

Sin embargo, esos proyectos, como la Refinería Dos Bocas han tenido importantes sobrecostos, enfatizó.