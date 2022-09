Detienen 20 vuelos en AICM por perro que caminaba en las pistas

Ciudad de México.- Al menos 20 vuelos resultaron afectados el viernes debido a que aparentemente un perro deambulaba en las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las dos pistas de la terminal fueron cerradas de las 20:22 a las 20:50 horas, lapso en el que el AICM programó 48 operaciones, dijeron fuentes aeroportuarias.

La torre de control congeló autorizaciones de despegues y aterrizajes.

Fuentes del AICM aseguraron que se reportaron 15 vuelos demorados y tres desvíos a Toluca, Querétaro y León, así como dos idas al aire de Aeroméxico.

Reconocieron que las pistas fueron reabiertas sin lograr encontrar al can.

"Me parece increíble que aún no se sepa si había un perro. Los que lo vivimos pagamos las consecuencias y, lo más increíble, es que ni siquiera parece importarles", dijo el senador Carlos Ramírez Marín, quien viajaba desde Mérida.

'Efectúe ida al aire, hay un can en pista'

Un piloto reportó haberlo visto al sur de la pista cinco, pero la mayoría de los pasajeros sólo escucharon que había un perro entre las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Como haya sido, más de 18 horas después de que fueron cerradas las pistas del AICM la noche del viernes, no se ha confirmado si el canino existió, ni siquiera que las molestias hayan sido causadas por un animal.

"No tenemos todavía el reporte", dijo un integrante de la oficina de comunicación del Aeropuerto. El vocero no respondió a la consulta.

Nadie tampoco logró captarlo. Era de noche y lo más cercano es un audio publicado de la conversación entre los pilotos de los vuelos 397 y 682 de Aeroméxico con la torre de control.

"Hay aparentemente un can entre pistas y no tenemos todavía el animal a la vista, efectúe ida al aire por precaución", dice el primero.

"Para información: Aeroméxico 682, tuvimos el perro a la vista durante carga de despegue muy cerca", añade el del vuelo 682, e indica la ubicación donde lo vieron.

"De lado derecho, recibido, al sur de la pista cinco, derecha, gracias", le confirman de la torre de control.

Nada de fotos, nada de video, sólo las molestias para un aeropuerto con capacidad para 40 aterrizajes por hora, pero que acumula cada vez más fallas.

El 24 de julio fue cerrada la pista 05R/23L por un bache. Ahora, probablemente por un perro.

Quince minutos antes, el capitán les informó que tendrían que seguir dando vueltas en el aire.

"Quince minutos después nos avisó que aún no encontraban al animal, y unos minutos después nos avisó que el aeropuerto seguía cerrado y que le quedaban 20 minutos de combustible, por lo que daría unas vueltas más y, si no abrían, nos iríamos al Bajío. Eso sí ya inquietó; por fortuna, 10 minutos después dijo que, aunque no habían encontrado al animal, ya le habían autorizado el aterrizaje", contó el priista, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

"Lo más relevante, sin duda, era el humor del piloto. Entre incrédulo, sarcástico y finalmente molesto y preocupado. Por lo menos él me parece que no lo creyó", añadió Ramírez Marín, quien de nuevo propondrá el lunes que comparezcan las autoridades responsables de la seguridad del AICM.

Que un perro haya bloqueado los vuelos en el aeropuerto más grande de América Latina, con 36 millones de pasajeros en 2021, fue tomado con humor forzado.

"Aquí, casual en el aeropuerto de Acapulco, porque un perro fugitivo en la pista del de la CDMX impidió que todos los aviones aterrizaran.

Y así. Parece chiste pero es tortura", publicó en su Twitter la escritora Aura García Junco, cerca ya de las diez de la noche.

"Esto creo sólo suma al tema y polémica que hay sobre el aeropuerto, entre problemas de operación, seguridad, política, etcétera. Los que quedan expuestos son los usuarios", dijo el fotógrafo Daniel Aguilar, ganador del World Press Photo.

A punto de aterrizar de un vuelo de Huatulco, la nave volvió al cielo. Descendió en León para recargar combustible y, finalmente, arribó al AICM a las tres de la madrugada del sábado. "Es más fácil culpar a un perrito, a lo mejor fue un animal de dos patitas", dijo.