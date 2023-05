Desea madre con cáncer volver a ver a su hijo desaparecido

Chilpancingo.- La señora Blanca Mónica Hernández Castro asistió este 10 de mayo a misa oficiada en la iglesia de San Francisco de Asís de Chilpancingo, Guerrero, para pedir volver a su hijo desaparecido antes de que el cáncer que padece le quite la vida.

"Me estoy muriendo de cáncer, mi vida se está acabando y tengo miedo de no volver a ver a mi hijo porque ya van diez meses que no lo encuentro y la autoridad no hace nada", dijo Hernández Castro.

El joven César Alberto Castro Hernández desapareció el pasado 9 de julio de 2022 en la ciudad capital. Ese mismo día también desapareció el hermano de Blanca Mónica.

Seis meses antes, el 6 de enero, su otro hijo fue asesinado también en Chilpancingo.

"César Alberto era el único de mis hijos que me queda y no sé si pueda verlo porque tengo cáncer", dijo la mujer quien para caminar es apoyada por uno de sus familiares.

"En menos de un año perdí a mis dos hijos; hoy este diez de mayo, para mí no es un feliz día porque no recibo flores ni felicitaciones de mis hijos porque no están", señaló.

Además de ella, otras madres de desaparecidos acudieron al acto religioso, donde la presidenta del Colectivo María Herrera, Gema Antúnez, dijo que para ellas esta es una fecha muy dolorosa.

"Para nosotras es un día de sufrimiento y no podemos estar tranquilas porque nos arrebataron a un ser querido, es muy triste también porque las autoridades no han dado el resultado que uno espera", dijo Antúnez Flores quien lleva 12 años buscando a su hijo desaparecido.

Mencionó que las búsquedas de sus desaparecidos las están realizando ellas junto con algunos de sus familiares porque el gobierno del estado no las apoya.

Anunció, además, que en los próximos días junto con la Fiscalía General de la República (FGR) realizarán una búsqueda de personas desaparecidas en la comunidad de Amojileca, en el Municipio capitalino