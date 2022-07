Descartan relación entre investigación a EPN y elección en Edomex

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) a Enrique Peña Nieto no tiene relación con el proceso electoral en el Estado de México.

"No, eso es, la verdad es muy elemental, es del hampa del periodismo, eso debería dar vergüenza", respondió al ser cuestionado al respecto.

- Los priistas dicen que los quieren acorralar por la elección en Estado de México y una posible alianza con el PAN, se le preguntó.

"Eso es mentira, eso no es cierto, eso periodísticamente hablando, para no seguir mencionando que se dedican a calumniar, es, de manera amable, una volada".

- Lo dicen los priistas.

"Ah, claro y los medios y panistas y todos ellos, claro, claro, claro. Pero es, para decirlo amablemente, una volada, para no decir que es una calumnia, como muchas otras".

- Pero dicen que es un castigo o amago, ellos dicen.

"No, nosotros no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe"

El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por encabezar una red que involucra a familiares directos, un conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales de los cuales se habría beneficiado el mexiquense.

Según la investigación, Peña y sus empresas familiares recibieron más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio que gobernó. Además, entregó contratos cuando el priista fue gobernador del Estado de México.

Al respecto, Peña Nieto aseguró la semana pasada que demostrará la legalidad de su patrimonio y sus transacciones financieras.

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal negó que exista pacto de impunidad con Peña Nieto.

"Entonces, cuando Pablo Gómez (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) me dice que existe esa investigación, ese antecedente, como me lo planteaba el licenciado Nieto, Santiago Nieto, yo le decía, a la Fiscalía, a todos, porque no tenemos que hacer de esa manera por cuestiones de principios, de convicción, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas hablan de pactos, de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultábamos información para que salga el Reforma o El Universal o el Proceso a decir se está protegiendo al expresidente Peña Nieto, no", subrayó.

El jefe del Ejecutivo reiteró que su Gobierno no tiene el objetivo de perseguir a nadie y recordó que en la consulta en contra de los expresidentes -que no fue vinculatoria- él votó en contra.

"Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta, porque yo estoy pensando más hacia delante, no es mi fuerte la venganza y siento que es lo mejor es prevenir, la justicia no solo es castigar, la justicia también es prevenir que no se cometan delitos".

"Entonces, hubo una consulta, sí, millones de mexicanos dijeron que se inician los procesos de investigación, pero no participaron suficientes ciudadanos, no fue vinculatoria la consulta, entonces ya nosotros nos vamos a presentar denuncias".

Como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la actriz Angélica Rivera.

'Agradecí a Peña'

López Obrador recordó que su antecesor no intervino en la elección de 2012, en la cual resultó ganador.

"Yo hasta públicamente le agradecí y eso lo digo a los cuatro vientos y que se oiga bien y que se oiga fuerte, al licenciado Peña Nieto por qué no se metió, como lo hizo (Vicente) Fox y como lo hizo (Felipe) Calderón en la elección presidencial".

"Fueron a verlo los que se sentían dueños de México para pedirle que se unieran en contra mía, primero para decirle que declinara (José Antonio) Meade por (Ricardo) Anaya y que se unieran todos en contra mía", dijo.

En el 2006, aseguró, se unieron gobernadores priistas con Vicente Fox para que no llegara a la Presidencia.

"Se acuerdan que el presidente Fox, que decidió que por ningún motivo iba a llegar yo a la Presidencia, pues fue el que me fabricó el delito de desafuero, para que no apareciera mi nombre en la boleta".

"(...) En el 2006, un partido ayudo al partido de Fox y de Calderón y en la siguiente elección del partido, el propio Fox llamó a votar no por su partido, llamó a votar por el partido del presidente Peña. Entonces, en la elección del 2018 buscan legalizar esa alianza, unirse en contra de nosotros, por lo mismo de que era yo un peligro para México, realmente para sus intereses y privilegios, entonces van con el presidente Peña y le ofrecen que se llegue a una alianza declinando Meade y el presidente Peña dijo no".

"Cuando vieron que no levantaba ni uno ni otro van de nuevo a ver a Peña y lo que ofrecen es la declinación de Anaya, pensando que como Meade era del PRI y lo habían apoyado Videgaray y Peña, pues se iba a aceptar el acuerdo y el presidente Peña dijo no", reiteró.

Critica comparaciones con Echeverría

López Obrador criticó a quienes lo han comparado con el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien murió este 8 de julio a los 100 años de edad.

"Ahora que fallece el presidente (Luis) Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer, soy el presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional, entonces de inmediato empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas a decir: Echeverría y López Obrador".

"Yo estaba estudiando cuando Echeverría, no creas que tengo mucha edad, pero los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar, yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco.