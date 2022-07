Admite AMLO error de Gobierno al tuitear indagatoria contra Alito

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue un error de una trabajadora del área de Comunicación Social del Gobierno el tuit en el que se informaba una indagatoria de 5 delitos al dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno.

Luego que en el Twitter del Gobierno federal, y no en el de la Fiscalía General de la República, se informó la investigación, López Obrador afirmó que "alguien filtró" y en el Gobierno se dio a conocer.

El mandatario federal atribuyó la indagatoria a la Fiscalía de Campeche.

"El caso por ejemplo de este presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche", indicó López Obrador.

Se le cuestionó sobre el mensaje en Twitter sobre la indagatoria y respondió que no tenían que difundir eso.

"Sí, fue un error que se cometió aquí porque nosotros no teníamos por qué difundir eso", aclaró.

-¿Cómo lo supieron?, se le preguntó.

"Pues la Fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer", contó.

-¿Quién publicó esa información?, se le cuestionó.

"Aquí, de Comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación, bueno, fue decisión del mismo Jesús".

El viernes por la tarde, el Gobierno federal y no la FGR -en el papel, autónoma de la Administración pública federal-, dio a conocer a través de sus cuentas de redes sociales el inicio de la carpeta de investigación.

En el tuit se decía que la FGR indaga al dirigente nacional del PRI por cinco delitos federales, entre ellos enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Minutos después de la publicación del Gobierno federal en su cuenta oficial (@GobiernoMX) sobre dicha indagatoria el tuit fue borrado.

Sobre la alerta migratoria a Alito

El presidente López Obrador expresó que fue la Fiscalía de Campeche la que solicitó una alerta migratoria para "Alito".

"¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche, lo que sí les puedo decir de la Fiscalía de Campeche y hasta donde tengo información la Fiscalía solicitó a migración una alerta, la Fiscalía de Campeche", afirmó.

"Esa alerta llega el mismo día o un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa, que la verdad pues está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, no pasa absolutamente nada".

"Entonces, cuando regresa, ah, no la aplican cuando sale, cuando regresa ya está en el sistema y tienen que proceder en migración, lo hacen con todos".

El presidente narró lo que le informaron sobre lo que vivió "Alito" en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

"Y entonces ya me informaron de que llenó un formato, tardó 20 minutos y firmó el formato, por cierto ese formato no se puede dar a conocer, todo ese procedimiento, luego creo que fue a aduanas, regresó a migración, pidió leer de nuevo el documento, estuvo de acuerdo y salió dar a conocer que había estado informando en migración", dijo.

"Entonces, es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo, nosotros no promovemos estos juicios, esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia, hay que esperar a que la Fiscalía de Campeche resuelva".