Libera SAT totalidad de cuentas del Alsea

Ciudad de México.- Fueron liberadas en su totalidad las cuentas de Alsea que habían sido embargadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como medida precautoria para garantizar un crédito fiscal, por lo que la operadora de restaurantes recuperó, desde el pasado viernes, el acceso total a las mismas.

Ello, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) admitiera la demanda interpuesta por Alsea contra la resolución del SAT y ordenara la suspensión del embargo.

Reforma publicó el pasado 1 de julio, que la autoridad tributaria ordenó embargar algunas cuentas bancarias de la operadora de restaurantes para garantizar un crédito fiscal por 3 mil 881 millones de pesos, derivado del impago de los impuestos correspondientes a la compra de la cadena Vips de manos de Walmart en 2014.

El SAT argumenta, hasta ahora, que dicha operación se llevó a cabo a un precio por debajo del valor real, por lo que debe pagar más impuestos.

No obstante, Alsea, que en el País opera marcas como Domino's Pizza, Vips, P.F. Chang's, entre otras, consideró que no estaba obligada a garantizar dicho crédito, por lo que recurrió al TFJA que le concedió la razón respecto a no presentar garantía y ordenó la suspensión del embargo.

Desde el 29 de abril, la empresa informó a los inversionistas de la Bolsa de Valores que el SAT le había confirmado el crédito fiscal, pero aseguró que contaba con los elementos suficientes para demostrar que la liquidación realizada por el SAT era improcedente, ya que había cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales al adquirir Vips.

El pasado viernes, Raquel Buenrostro, titular del SAT, confirmó la suspensión temporal del cobro ordenada por el Tribunal, subrayando que Alsea, como cualquier otro contribuyente, tiene derecho a interponer medios de defensa, en caso de que considere que la autoridad no hizo correctamente la determinación del crédito.

"Mientras decide el Tribunal nosotros estamos en una suspensión de acción y él (Alsea) está ejerciendo el derecho que tiene a interponer sus medios de defensa", sostuvo Buenrostro.