Retienen a Alito más de una hora en el AICM

Ciudad de México.- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, acusó que a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de Francia fue retenido más de una hora por autoridades debido a una alerta migratoria.

"¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!", reportó Alito.

"No tengo razón de qué (la alerta), estoy aquí en la Ciudad de México a ver que otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores", declaró Moreno en un video

El líder del PRI, quien aclaró que llegó acompañado de su esposa, hizo un llamado a no dejarse amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México.

"No a la dictadura", dijo.

En una oficina en el AICM, un funcionario explicó a Moreno que al pasar su pasaporte se activó una alerta del sistema integral migratorio con sus datos, en tanto que otro le pidió que dejara de grabar la reunión.

¿Por qué investigan a Alito?

El presidente nacional del PRI es investigado por cinco delitos federales, entre ellos enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero, además de que ha sido exhibido en una serie de grabaciones con dichos polémicos y que podrían confirmar algunas de las conductas delictivas que se le achacan.