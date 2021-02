'Se registrarán más apagones'

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a ahorrar energía de las 18:00 a las 23:00 horas, ya que en los próximos días seguirán los apagones en el país.

"No quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación mas complicada, y no quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos que pueden ir de 6 de la tarde a 11 de la noche, que nos ayuden consumiendo menos todos los mexicanos.

"Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones por la falta de energía de 6 a 11. Si podemos apagar un foco o dos, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos como lo hicimos cuando enfrentamos lo del huachicol que fue muy difícil también, porque no teníamos suficiente abasto de gasolinas", anunció López Obrador en conferencia.

Por su parte, Carlo Meléndez, director del Cenace, admitió que en los próximos días podrán seguir habiendo cortes de luz, por lo que también urgió a llevar a cabo medidas de racionalización de energía.

"En los próximos días, tenemos un escenario con cortes rotativos de demanda, máximo 3 por ciento de lo que consumimos en ese horario. Ayuda mucho las medidas de racionalización de energía, también ayudaría que en los lugares con plantas de emergencia nos ayuden con la demanda, que generen algo para su centro de consumo y ayuden a la población en general.

"Consideramos que (barcos) van ayudar a suplir (el déficit) de gas. Se activarán más plantas y va ayudar a que en los próximos días se normalice (el suministro eléctrico). Si no hay gas, tendríamos un déficit todavía mayor, está toda la capacidad disponible de la CFE, Cenace ha pedido apoyo a todos, incluidos particulares, para poder apoyar más al soporte del consumo de energía", mencionó.

El presidente agregó que esta situación servirá de lección para darse cuenta cómo fue que los Gobiernos anteriores desmantelaron las plantas de la CFE con la finalidad de que todo el gas de México dependiera de países extranjeros.

"Entonces, que sirva todo esto de lección y que ayude a entender el porqué tenemos que fortalecer a las empresas públicas del país y darles prioridad, no limitarlas, no maniatarlas", finalizó.