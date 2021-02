Tras apagón, reportan servicio de luz restablecido al 100 por ciento

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Esta mañana ya se cuenta con el 100 por ciento de servicio de energía eléctrica en todo el país, informaron esta mañana funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, ayer a las 10 de la noche, 90 mil usuarios en Chihuahua sufrieron cortes rotativos, se informó.

“En Estados Unidos aumentó tanto la demanda de gas para hogares como para generación eléctrica, ya que se cayeron las renovables por malas condiciones climáticas y debieron recurrir al gas. Se congeló también la infraestructura de producción de gas en Texas”, señaló Miguel Reyes, director general de CFEnergía.

El 64 por ciento de generación de energía eléctrica en México depende del gas natural, y Chihuahua fue el último estado en el que se logró restablecer el servicio.

“El problema no fue falta de coberturas o almacenamiento, sino que el gas no pasaba por congelamiento de ductos. Está almacenado en ellos, pero no hay presión para moverlo”, señaló Reyes.

Informó que la actual administración está vendiendo gas, tanto en Estados Unidos como en México, para compensar que se hicieron contratos por más volumen del ocupado por CFE.

López Obrador se comprometió a que no aumentara el precio de la energía eléctrica, pero pidió los mexicanos cuidar el consumo de energía “sobre todo en los horarios de mayor consumo”, de 6 de la tarde a 11 de la noche.

Dijo que “ya está resuelto... no vamos a padecer por los apagones por la falta de energía”, pero pidió el ahorro de lo no indispensable, lo cual no hizo antes para no generar alarma, apuntó.

La propuesta del gobernador de Texas sobre no exportar gas, dijo que no fue aprobada, y afectaría no solo a México sino también a otros estados de Estados Unidos, pero que se está haciendo trabajo diplomático para que no se lleve a cabo.