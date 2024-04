Descarta Sheinbaum denuncia por retén con encapuchados

Tampico.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que no presentará una denuncia por lo ocurrido en Motozintla, Chiapas, donde fue detenida en un retén por un grupo de encapuchados.

En conferencia en Tampico, Tamaulipas, dijo que, no obstante, las autoridades sí podrían investigar los hechos, ya que se trata de un hecho conocido públicamente.

"No me corresponde a mí investigar quiénes eran los que estaban a la salida de Motozintla, en Chiapas. Obviamente, le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar", afirmó.

Acompañada por el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y por la ex panista Maki Ortiz, Sheinbaum insistió en que pudo tratarse de un montaje.

No obstante, la morenista omitió contestar si lo sucedido es parte de la guerra sucia que ella y su partido han denunciado.

"No sabría decirlo", expresó.

A pregunta expresa de si le concede algo de legitimidad a las expresiones de los encapuchados, quienes de acuerdo con videos difundidos, le pidieron no olvidarse de la Montaña de Chiapas, la abanderada presidencial dijo que más que escucharlo a ellos, escucha a la ciudadanía.

"Hay preguntas que hay que hacer, que yo las pongo al público en general, a la ciudadanía, para que la ciudadanía tome sus propias conclusiones. En general, yo creo que más que escuchar a estas personas encapuchadas, pues escuchas a la ciudadanía", expresó.

Sheinbaum anunció que pedirá al representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE) que presenten una queja en contra del presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

Esto luego que Cortés declaró hace un par de días que acordó con los cinco gobernadores del PAN que Xóchitl Gálvez ganara la elección del 2 de junio en sus estados.

"Es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores, es un delito electoral. Entonces, lo que acaba de decir Marko Cortés es un delito electoral, ya le voy a decir a los compañeros que están de representantes en el INE que presenten una queja", dijo

"La mejor prueba de que quieren que los gobernadores panistas participen en la elección es la propia declaración de Marko Cortés".

Desacredita informe de EU sobre DH La aspirante presidencial comentó que no está de acuerdo con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, en el que resaltan los ataques que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte, a la prensa, a los defensores de derechos humanos y a la población civil.

En todo caso, añadió, sería bueno conocer su opinión sobre la decisión que deberá tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de prisión preventiva oficiosa.

Sheinbaum advirtió que eliminar esta figura, implica la liberación de 60 mil delincuentes y regresar a los niveles más altos de inseguridad.

"Si toma está decisión la Suprema Corte regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad", sostuvo.

Cuestionada sobre la candidatura del ex priista y ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández al Senado, Sheinbaum criticó que las personas son dadas a acusar sin pruebas, por lo que pidió que, si hay pruebas en contra del hoy aspirante del Partido Verde, se presenten.