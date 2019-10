Desaparece Sta. Lucía de Google Earth

Ciudad de México— La imagen de la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucía, sitio donde el Gobierno federal pretende construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México, desapareció de la plataforma Google Earth.

Cualquier usuario que realice la búsqueda en la plataforma digital se encontrará con una imagen completamente oscurecida, junto con la leyenda “Base Aérea Num.1 Sta. Lucía”, pero sin precisar la ubicación y sin que se pueda realizar un acercamiento digital sobre la zona.

Incluso en el buscador de Google Maps es imposible visibilizar a detalle el terreno donde se prevé la construcción del proyecto aeroportuario, el cual enfrenta una serie de litigios que han impedido que inicie la obra.

La imagen oscurecida de la zona de la Base Aérea contrasta con las imágenes satelitales del sitio donde se alista la edificación de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, otro de los proyectos estratégicos del Gobierno del presidente López Obrador.

Ya que en el segundo es posible apreciar con claridad el lugar y obtener un acercamiento de cada punto.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que no existe ninguna instrucción del Gobierno federal para que la imagen satelital de la Base Aérea Militar de Santa Lucía desaparezca de la plataforma de Google Earth o en la versión de Google Maps.

“No hay ninguna instrucción en lo particular, pero muchas instalaciones militares así aparecen. De lo que sacan en Google Maps, las instalaciones militares las ponen en oscuro y no se puede ver qué hay ahí. Es algo a nivel mundial, no sólo en México, cuando se trata de instalaciones estratégicas en cualquier parte del país”, afirmó.

Por su parte, la compañía Google rechazó haber bloqueado la imagen satelital de la Base Aérea de Santa Lucía.

En un posicionamiento difundido la tarde de ayer, aseguró que se trata de un error técnico en sus plataformas Google Earth y Google Maps.

“Nuestro mapa base está construido a partir de cientos de fuentes autorizadas, incluidos datos de mapeo público y comercial, imágenes de todos los niveles (satélite, aéreo y de calle), así como contribuciones de los usuarios. Trabajamos constantemente para mantener nuestros mapas actualizados.

“Sin embargo, recientemente, recibimos nuevas imágenes aéreas de varias regiones de México que no se desplegaron correctamente en Google Earth y Google Maps. Estamos abocados para que, en los próximos días, dichas regiones reflejen una actualización de su cartografía”, indicó la compañía.

Aseguró que imágenes como la de la Base Aérea de Santa Lucía se pueden desplegar correctamente a través de la versión de Google Maps de dispositivos móviles (iOS / Android) y la versión 2D de Google Maps en ‘desktop’.