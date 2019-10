Revoca juez una de siete suspensiones contra Santa Lucía

Ciudad de México— Un juez federal revocó hoy la primera de alrededor de siete suspensiones que impiden el inicio de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Juan Carlos Guzmán Rosas, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, declaró fundado un incidente de revocación de suspensión definitiva promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el amparo 1233/2019, con el argumento de que el aeropuerto y la Base Aérea Militar de Santa Lucía son instalaciones estratégicas de seguridad nacional.

El fallo era previsible, pues desde finales de septiembre, el juez, quien concentra los más de 140 amparos contra el proyecto, había estado negando suspensiones en otros amparos del colectivo #NoMasDerroches.

También es previsible qué, en los próximos días, Guzmán irá revocando las demás suspensiones que siguen vigentes, incluidas tres que él mismo concedió en julio y agosto, pues en sentencias previas ha explicado que "una nueva reflexión y análisis" lo han llevado a concluir que debe prevalecer el argumento de seguridad nacional.

Ese argumento deriva de una declaratoria emitida el 29 de agosto el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, funcionario de la Presidencia de la República, que por solicitud presentada un día antes por la Sedena, incorporó al inventario de infraestructura estratégica todos los bienes muebles e inmuebles de dicha dependencia.

La decisión del juez, que no ha publicado una sola de sus sentencias, no es la última palabra.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, integrado por tres magistrados, revisará todas sus resoluciones y es la instancia final en materia de suspensión.

Todas las suspensiones tienen que ser revocadas para que la Sedena pueda realizar algún trabajo del aeropuerto, proyecto que está en etapa inicial y para el cual se desconoce si ya existe proyecto ejecutivo, estudios de seguridad concluidos, o certificaciones de las autoridades y organizaciones aeronáuticas internacionales.

Abogados de #NoMásDerroches intentaron convencer al juez Guzmán de que suspender el aeropuerto no afecta la operación de la Base de Santa Lucía, como dio fe Mauricio Guerrero, actuario judicial, durante una inspección ocular.

"El suscrito actuario hace constar que, durante el tiempo de espera para ingresar a la 37 Zona Militar y efectuar el recorrido por la Base Aérea Militar de Santa Lucía, el suscrito advierte que en el espacio aéreo de tal base transitan aeronaves (helicópteros), así como actividades de paracaidismo", reportó Guerrero.

Aun sin suspensiones, seguirán en trámite los amparos para determinar la legalidad de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

Sin embargo, una eventual sentencia que declare ilegal dicha cancelación, difícilmente tendría efectos prácticos si las obras del aeropuerto ya están avanzadas.