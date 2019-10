Transparentará López Obrador proyecto de Santa Lucía

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda la información relacionada con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía será abierta a la ciudadanía cuando concluyan los litigios que han impedido, hasta ahora, que inicie la obra.

"Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía, lo que tiene que ver con el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos, increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear, entonces por eso se tomó esta decisión, pero terminando el proceso legal de amparos se abre", afirmó en conferencia matutina.

Al responder a la nota publicada por Reforma, el mandatario consideró que la Sedena pudo dar esa respuesta por simple trámite, pero que su decisión es transparentar todos los datos.

"No tenemos nada que ocultar, no somos igual a los conservadores, entonces, por eso es probable que se haya hecho la reserva en cuanto se terminara el juicio, pero la instrucción que se tiene es la de transparentar todo el proceso, nada más para que tengan una idea cómo son los conservadores, no son mis enemigos, si acaso mis adversarios".

En conferencia, aprovechó el tema para lanzarse nuevamente en contra del INAI, al que calificó como una institución que "cuesta millones", pero que no ha sido de utilidad para combatir la corrupción.