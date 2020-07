Denuncian que detuvieron por error a homónimo en caso Iguala

Reforma

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República encarceló por error a un homónimo de Álvaro Martínez Márquez, agente de la Policía de Iguala implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunciaron familiares del hombre que ahora está en prisión.

Su cuñado Bernardo Pérez dijo que Martínez, hoy preso en el Penal Federal de Gómez Palacio, Durango, se dedica a reparar refrigeradores, lavadoras, televisiones y bicicletas, y jamás ha sido policía ni es originario de Guerrero, sino de la Ciudad de México.

En el pasado, trabajó en Telmex y esporádicamente en una empresa de seguridad privada que lo comisionaba en una automotriz, un antecedente que quizá contribuyó a que la FGR reforzara la presunción de que se trataba del expolicía.

"Quisieron fabricar un culpable, todavía no sale, lo tienen allá en Durango, ahorita no nos han hablado de allá los abogados, si ya se los entregaron o no, pero totalmente es un homónimo al que agarraron, yo creo que presionaron tanto a los servidores públicos que dijeron 'tráete a cualquiera del Facebook'", dijo Pérez.

"No verificaron su filiación ni su perfil, nada, nada, sí le leyeron sus derechos, nada más (le dijeron) 'tú te llamas Álvaro Martínez Márquez, tienes derecho a esto, esto y esto, un abogado' y todos los derechos. Ya cuando se lo llevaron lo tuvieron incomunicado, lo tuvieron allí en la Fiscalía que está en Camarones, y se lo llevaron hasta el siguiente día, que porque no había vuelo".

El cuñado relató que, valiéndose de engaños, la tarde del pasado viernes la Policía Federal Ministerial de la FGR capturó a Martínez en la Colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, afuera de la casa de su suegra.

Los agentes primero llegaron al domicilio vestidos de civil, preguntando por él, y cuando salió le entregaron un six de cervezas y paletas de malvavisco, como premio a unas compras que había hecho por Facebook, aunque en realidad nunca las hizo.

Esta treta sirvió para que los policías corroboraran su nombre y horas después, al regresar del mercado, le ejecutaron la orden de aprehensión por el secuestro de los 43 normalistas del caso Iguala. Estaba tan tranquilo que salió voluntariamente de la casa para que lo capturaran.

"Se salió él con su hija como a las tres de la tarde, normal, él es inocente, no debe nada, se fueron a comprar mandado para su familia y cuando va regresando le quieren hacer la detención, pero llegaron como ocho de investigación, dos patrullas, una del Ministerio Público, en autos particulares. No eran ni autos con emblemas oficiales", cuenta Bernardo Pérez.

"Entonces, vi toda la calle, toda la llenaron así, como es privada, entonces yo hablé con los de inteligencia y les dije 'permítanme tantito, es que no hay necesidad', 'no, pues vamos a pasar por él', 'no pueden pasar hasta que tengan orden de cateo', 'pues vamos a esperar la orden de cateo', 'es que no hay necesidad de eso, ahorita él va a salir, yo hablo con él'. Ya fui con él, hablé con mi cuñado 'oye ¿qué hiciste, cuñado?, ¿qué pasó?' 'no, pues yo no he hecho nada', 'entonces, pues vamos a salir para que vayas a ver qué es lo que pasa', 'sí, el que nada debe nada teme'.

"Salió tranquilamente, no opuso resistencia, lo revisaron, le dieron que firmara la notificación, le leyeron sus derechos y todavía uno de ellos le dijo 'ah, si ya te la sabes, eres policía'. O sea, que lo están confundiendo con el que sí es policía de los de Ayotzinapa. Entonces él dijo 'no, ¿qué pasó? Si no soy policía' y ya que se lo suben, no opuso resistencia, nada, estuvo en toda la disposición".

El cuñado se quejó de que, además de las violaciones de derechos y trampas de la policía, la detención de la persona equivocada ha causado un grave daño psicológico a sus tres hijos y a su esposa, quienes además pasan por una grave situación económica.

Incluso, mencionó que los familiares se han visto en complicaciones para reunir el dinero para pagar los viáticos de los abogados, quienes viajaron a Durango para sostener las diligencias, previo a que definan su situación jurídica.

"Él va al día con sus hijos, están estudiando sus tres hijos, su esposa le ayuda porque trabaja con mi hermano haciendo aseo de la casa, la apoyamos en sí, él está muy mal económicamente, él nunca ha salido de la ciudad, él trabaja allí en la casa, le llevan televisiones, lavadoras, refrigeradores, para componer, y allí mismo se los dan y se los llevan", dijo.

"La verdad, le voy a comentar algo, vamos todos al día, con duras penas le pagamos 20 mil al abogado y querían cobrarnos otros 60 mil aparte de los 20 mil por los viáticos. Yo dije 'pues no, ya no vamos a tener dinero ¿de dónde vamos a tener dinero?, que se revoque su defensa y que agarre mejor uno de oficio', y desgraciadamente vamos a esperar y a esperanzarnos con la ayuda de Dios, que Dios nos bendiga y Dios nos ayude".

En caso de ser confirmado el error, no sería la primera vez que un homónimo es detenido dentro del caso Iguala, aunque sí sería el primero en la actual Administración federal.

El 22 de octubre de 2018 quedó en libertad Erick Uriel Sandoval Rodríguez, un guerrerense que fue confundido con un narcotraficante del mismo nombre apodado "La Rana", que disparó contra los normalistas en el basurero de Cocula y luego "limpió" sus cenizas del tiradero.

Sandoval estuvo preso siete meses en el Penal Federal de Durango y las autoridades nunca le ofrecieron una disculpa por el error.