Viaja Durazo con el presidente en gira por estados violentos

Irapuato— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, detalló que en la reunión del Gabinete de Seguridad se priorizó judicializar las detenciones, combatir la corrupción en las corporaciones y la certificación de éstas.

Tras la conferencia mañanera en la 12 Región Militar, Durazo dijo además que se abordó el fortalecimiento de las mesas estatales y regionales de seguridad en la entidad y que éstas sean encabezadas por el gobernador, quien se comprometió a liderarlas.

También comentó que se requiere consolidar el estado de fuerza, tanto de la Federación como del Estado y municipios, combate a la adicciones, mejoras a los centros de reclusión y certificación externa de elementos policiales.

"Corresponsabilidad, es decir, no echarnos la culpa unos a otros, tenemos que enfrentarlo (el crimen) conjuntamente y también un esfuerzo de comunicación social para concientizar a la población lo que le corresponde", añadió el sonorense.

Sobre su presencia en la gira del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador a Guanajuato, Jalisco y Colima, luego de informar que descansaría una semana, dijo que los dos días que tomó fueron suficientes para atender cuestiones personales.

"Me permití informarle al Presidente (no asistir) unos días para atender cuestiones personales, lo que pasa es que cuando uno no descansa no se da cuenta en lo que puede hacer en un par de días de descanso, y fue lo que sucedió, en lugar de requerir una semana atendí estas cuestiones personales en un par de días y aquí estoy ya", explicó.

El Presidente encabezará en Salamanca la supervisión del sistema de refinación, en medio de un dispositivo de seguridad encabezado por el Ejército.