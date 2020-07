Exigen alto al hostigamiento de Javier Corral en contra de Susana Prieto

Ciudad de México.- "Si yo hubiera hecho un convenio con el Fiscal de Chihuahua y me hubiera declarado culpable, Corral ya me hubiera refundido en la cárcel, no soy una criminal, soy abogada e insultaron mi inteligencia" dijo Susana Prieto Terrazas este miércoles.

Acompañada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento Obrero Matamorense 20/30 realiza una manifestación frente a la representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México.

Frente a la casa ubicada en el número 198 de la calle Querétaro en la Colonia Roma, los manifestantes exigen sean retirados los cargos en contra de la abogada Susana Prieto así como su absolución total.

Apenas el pasado lunes, la defensora de los derechos laborales del SNTIS acusó en conferencia de prensa hostigamiento y persecución judicial por parte del gobernador Javier Corral.