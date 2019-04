Denigraron conservadores a héroes: AMLO

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los conservadores de burlarse y denigrar a los dirigentes sociales a lo largo de toda la historia del México independiente.

Al conmemorar el centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, el Mandatario federal criticó las humillaciones de que fueron objeto líderes de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

"Para nosotros, los dirigentes, los héroes de nuestra patria, no son como para los conservadores, ellos, en todos los tiempos, denigraron a los dirigentes sociales, a nuestros héroes", dijo.

"A Hidalgo le llamaban demagogo, pero fíjense que cuando estaban excomulgando a Hidalgo les dijo: ustedes no saben de la justicia, el único dios que tienen los oligarcas es el dinero. Denigraron mucho al Presidente Juárez, no lo bajaban de indio, las mujeres fifís de ese entonces, cuando iban al baño, decían 'voy al Juárez'. A Madero lo trataron de loco. Estoy hablando del pensamiento conservador".

El Ejecutivo federal criticó que, en el periodo neoliberal, se apostó por el olvido de la historia.

"Recordar a Zapata es recordar nuestra historia, el no olvidar de dónde venimos para saber hacia a dónde vamos; en los últimos tiempos, durante el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, se apostó, se promovió de manera deliberada el que se olvidara nuestra historia", señaló.

"Los días para recordar se convirtieron en puentes para vacacionar, nosotros estamos reivindicando a los héroes de nuestra historia, estamos recordando las tres transformaciones que han habido en el México independiente".

Acompañado de funcionarios de todo el Gabinete, el Presidente sostuvo que la verdadera política es conocer las luchas de los antepasados.

"Esto es la política verdadera, la auténtica, el conocer qué hicieron los dirigentes de nuestra nación en momentos decisivos, qué hicieron también y, sobre todo, nuestros antepasados, qué hizo el pueblo para enfrentar tiranías, para luchar por las libertades, por la justicia, por la democracia, por la soberanía".Lee la cartilla al GabineteLópez Obrador aprovechó la conmemoración para leer la cartilla a los integrantes de su Gabinete.

El Ejecutivo federal advirtió a sus colaboradores que el servidor público debe actuar movido por el ideal se la justicia, y llamó "ambiciosos vulgares" a

quienes desempeñen su cargo para beneficio personal.

"No se puede ocupar un cargo sin perseguir un ideal de justicia, sin buscar una transformación. Sólo los corruptos, los ambiciosos vulgares, buscan los cargos para sacar provecho en lo personal. El servidor público tiene que atender las demandas de justicia", dijo.

"Quisimos venir todas y todos los que formamos el Gobierno de la República para refrendar nuestro compromiso con la justicia. No le vamos a fallar al pueblo de México, se van a quedar con las ganas los conservadores, no somos iguales, y vamos a acabar con el principal problema de México, la corrupción".



López Obrador pidió a sus funcionarios regirse por el ejemplo de los héroes nacionales.

"Estamos aquí para recordar esa historia, y, además de la reflexión, del análisis del momento actual y del compromiso de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, tener presentes esos ideales y hacer el compromiso de no traicionarlos nunca jamás, que actuemos como ellos, que los emulemos, que sigamos su ejemplo, de Hidalgo, Morelos, Juárez, Ocampo, Madero, Villa, Zapata", expresó.

"Ahí está el plan de gobierno, el camino a seguir, lo demás no sirve, es politiquería".