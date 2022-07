Defiende AMLO rescate a Pemex y CFE:

Ciudad de México.- Tras la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca, en el Municipio de Paraíso, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y aseguró que su Gobierno no escuchó el canto de las sirenas.

"No hicimos caso al canto de las sirenas, las voces que pronosticaban, de buena fe tal vez, el fin de la era del petróleo, y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables. Aclaro, que ese avance tecnológico, más temprano que tarde se convertirán en realidad, con el apoyo de los pueblos y de los países del mundo y que será benéfico, sin duda, para la salud y el medio ambiente. Es claro que para llegar a ello, todavía, falta tiempo", declaró.

PUBLICIDAD

Durante el mensaje por el cuarto año de su triunfo en las urnas, el tabasqueño agradeció a dirigentes sindicales de Pemex y CFE, a Carlos Slim e incluso a ICA.

El mandatario federal dijo que para que lo apoye el pueblo, tiene que beneficiarlo.

"Antes se decía: en un mundo globalizado no interesa producir en el país, no interesa fomentar el campo, alguien llegó a decir que la mejor política industrial era la que no existía, porque se tenía esa idea, no, lo que tenemos que hacer es buscar la autosuficiencia, la enseñanza mayor que nos están dejando estas calamidades es que resulta estratégico e indispensable buscar la autosuficiencia energética y alimentaria.

"En otras palabras producir en México lo que consumimos, la otra gran lección estriba en nunca dejar de atender los sentimientos y las necesidades de la gente, tanto por humanismo, que es lo principal como para cumplir con la tarea de transformación por las dos razones, por que tenemos que ser fraternos, solidarios y por cuestiones políticas, para poder gobernar, es indispensable beneficiar al pueblo.

Aseguró que para triunfar, hay que conmover.

"Porque solamente así se puede contar con su apoyo para la tarea de gobierno, no se puede darle la espalda a la gente El triunfo de una revolución de las conciencias, de una revolución moral, pacífica y duradera solo es posible con un programa social atrevido. No solo que convenza sino que conmueva y haga posible el empuje y el respaldo de la gente".