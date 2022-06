Tras crítica de comunidad judía, AMLO sostiene que Alazraki es 'hitleriano'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el publicista Carlos Alazraki tiene un pensamiento "hitleriano", luego de que la Comunidad Judía en México condenó el uso de ese término al considerarlo ofensivo.

"Ayer dije que este señor Alazraki era hitleriano, sí, de pensamiento hitleriano, porque incluso aclaré que puede no estar Hitler, Mussolini, Franco, pero las ideas... existen", detalló el mandatario federal durante su conferencia mañanera.

El tabasqueño reiteró que aunque los dirigentes sociales ya no estén con vida, sus pensamientos e ideales quedan preservados y que el publicista es seguidor del pensamiento del dirigente alemán, Adolfo Hitler.

"Hablaba yo de que siempre cuando desaparece, asesinan, a un dirigente social, se habla de la perdida y de que se ausenta de nosotros, pero no su pensamiento, no sus ideales, los ideales no mueren y a eso me refería, a los ideales, el señor Alazraki es seguidor del pensamiento de Hitler".

"¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels, Joseph Goebbels, (...) ¿y qué decía Goebbels, no pertenecía al pensamiento Hitleriano, no formaba parte de ese pensamiento?", subrayó.

López Obrador recordó el mecanismo empleado por Goebbels para hacer propaganda: "decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad".

Explicó que respetaba mucho a la comunidad judía, pero, dijo, esto no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corzo para poder dañar y pidió proyectar un fragmento de video con declaraciones del publicista.

"Afectar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, pensamientos, su conservadurismo, y repito, su hitlerismo, porque sí, no existe Hitler y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni Franco, ni Pinochet ni Stalin, pero ese pensamiento está ahí, miren, él mismo, quien está junto a él, Roberto Madrazo, mi adversario de tiempo atrás".

Por último, pidió a los jóvenes leer un libro de Rafael Barajas, pues se explica cómo nace de los partidos conservadores el nazismo y el fascismo.

La Comunidad Judía en México rechazó ayer expresiones relativas al nazismo como las del tabasqueño.

"La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable", aseguró el Comité Central de la Comunidad Judía de México, a través de la Tribuna Israelita.

El pronunciamiento fue firmado por Marcos Shabot, Mauricio Lulka, Elías Achar y Reneé Dayan.

'Relevo de Zaldívar debe parecerse a él, no ser pelele'

Ante la próxima conclusión del periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador dijo que su relevo deberá parecerse a él y no ser un ministro "pelele".

"Debe parecerse al Ministro Zaldívar, que ha hecho buena labor a pesar de que con todo respeto ese Poder estaba y sigue estando muy echado a perder, desde jueces, magistrados, ministros. Así como hay jueces, lo comentaba yo, rectos, con integridad, valor, que a pesar de las amenazas aplican la ley, así hay otros que todo es dinero, que protegen a delincuentes, tanto a delincuentes comunes y corrientes, como a delincuentes de cuello blanco.

"No se olviden que hubo una alta personalidad política que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, textual. Entonces, ojalá los Ministros piensen en eso y escojan a una gente íntegra, no a una gente corrupta, facciosa, simuladora, pelele de grupos de intereses creados, que tenga la arrogancia de sentirse libre... eso es lo que yo deseo", finalizó.