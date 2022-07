Declaran culpable a ex comisionado por tráfico de ADN

Ciudad de México.— Un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a Roberto Cabrera Alfaro, ex comisionado nacional de Búsqueda, de entregar ilegalmente 49 mil perfiles genéticos a una empresa que lucró con la información.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez federal constituido como tribunal de enjuiciamiento, resolvió que no hay ninguna duda de que cometió el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

"La transmisión de perfiles genéticos fue contraria a la ley y violentó los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos", dijo el juzgador.

"Quedó demostrado que más allá de toda duda razonable, Roberto Cabrera Alfaro, como coordinador de Estrategia de Seguridad Pública, el 31 de mayo de 2017, encontrándose en las oficinas de la Comisión Nacional de Seguridad, utilizó información sensible y confidencial y entregó 49 mil perfiles genéticos a la empresa ADN México Central ADN".

Delgadillo acordó un receso. A las 18:30 horas, reanudará la audiencia para imponerle la pena de prisión.

La Fiscalía General de la República pidió al juzgador imponerle al ex funcionario una pena de 5 años con 9 meses de prisión.

En caso de que le impongan más de 5 años de prisión, Cabrera Alfaro será internado esta misma tarde en el Reclusorio Sur.

La FGR acusa al ex comisionado de que el 31 de mayo de 2017 a las 18:00 horas, en las oficinas de la entonces Comisión Nacional de Seguridad (Conase), en Avenida Constituyentes, entregó 49 mil perfiles genéticos a la empresa ADN México-Central ADN.

Según la acusación, la entrega habría sido en una memoria USB a Mariana García Sosa, directora comercial de Genética Forense de ADN, quien supuestamente descargó la información en una computadora laptop.

Los fiscales federales indican que la ilicitud del acto radica en que el entonces titular de la CNB no suscribió un contrato para dicha entrega, ni hubo una evaluación de impacto, no obstante que se trataba de información sensible que podría caer en manos de la delincuencia.