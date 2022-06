Pide IP no afectar comercio por revisiones en Texas

Ciudad de México.- Diversos organismos empresariales del país solicitaron al Gobierno de Texas que no afecte el comercio entre México y Estados Unidos a raíz de las nuevas revisiones que realizará el estado luego de que autoridades encontraron un tráiler con 53 migrantes fallecidos en San Antonio.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott, no entorpecer el tránsito de camiones hacia Estados Unidos debido a la instalación de más puntos de revisión al transporte.

"Lo único que solicitamos al gobernador de Texas es que no entorpezca el tránsito de camiones hacia Estados Unidos, ni le ayuda a él, ni nos ayuda a nosotros la cantidad de horas que puede retrasar esto. Va afectar la logística nacional y la internacional.

"Yo lo que pediría es que mejor haga un plan estratégico de investigación, crear tecnología", aseguró José Abugaber, presidente de la Concamin en conferencia.

El líder empresarial consideró que es una mejor idea investigar todos los caminos que no tengan vigilancia en Estados Unidos en lugar de bloquear los accesos y afectar la comunicación y logística.

Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), expresó la preocupación del sector exportador en términos de costos y tiempos con las revisiones a camiones.

"Si tomamos en cuenta que el gran volumen de exportación de México pasa por Texas, pues sí nos puede complicar en un incremento de costos y de tiempos los cruces de productos mexicanos a Estados Unidos", expuso en conferencia.

La principal inquietud que se tiene es en el traslado de los productos perecederos, ya que son los que no pueden estar demasiado tiempo en una revisión porque al abrir las cajas se puede romper la cadena de frío, causando problemas en los insumos y algunos pueden dejar de servir.

Ruiz argumentó que no es necesario revisar a todos los camiones que cruzan de México a Estados Unidos, además de que el volumen es tan grande que esas acciones bloquearían el comercio.

Destacó que sólo por la aduana de Nuevo Laredo entra la gran mayoría de productos mexicanos con destino a Estados Unidos, además de que el principal mercado dentro de ese país para México son California y Texas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) indicó que las acciones implementadas por Texas no deberían afectar ni traducirse en restricciones al comercio internacional entre ambos países.

"Ojalá que no se esté pensando en hacer más lento el flujo comercial. Las revisiones en la frontera siempre se han hecho y si se pretenden hacer dobles como sucedió en abril pasado, se vería afectado el traslado de mercancías y se romperían las cadenas de suministro", expresó Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar.

Miguel López Fiesco, analista del sector transporte, indicó que los transportistas están a la expectativa de cómo se llevarán a cabo dichas revisiones, pues de verse afectado el comercio entre los dos países no sólo rompería las cadenas de abasto, sino que elevaría los costos logísticos en el transporte de mercancías.

Ernesto Gaytán Jr., presidente de la Asociación de Camioneros de Texas, comentó que las revisiones que estaría implementando el gobierno de Abbot no serían las mismas como las de abril pasado, cuando se afectó el comercio internacional.

"Se necesita hacer algo más para que este tipo de situaciones no pase, pero la respuesta no está en entorpecer la cadena de suministro porque la gente no cruza en los camiones comerciales. Los migrantes se suben después de que las unidades pasaron el primer filtro", expuso.

Comercio México-EU en 2021

* El País exportó 400 mil millones de dólares a EU

* Hizo importaciones por alrededor de 221 mil millones de dólares

* El saldo de la balanza comercial fue un superávit de 178 mil millones de dólares para México