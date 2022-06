Covid pega a vuelos en AICM

Ciudad de México.- Ahora los contagios por Covid en las tripulaciones de las aerolíneas se sumaron al caos por el que atraviesa la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Este jueves, a las 15:50 horas, ya suman siete vuelos cancelados. Se trata de seis de Aeroméxico y uno de American Airlines.

"La tripulación ya no se completó por Covid, disculpe, podemos hacerle un voucher o cambiar de destino", dijo el encargado de la ventanilla de Aeroméxico en la Terminal 2, respecto al vuelo 0808 a Villahermosa para su salida a las 15:35 horas.

Los otros vuelos que se han cancelado hoy son el AM 202 a Guadalajara, el AM 904 a Monterrey, el de American Airlines AA 1066 a Dallas, el AM 512 a Cancún, el AM 668 a San Francisco y el AM 524 a Cancún.

Los reclamos en las ventanillas no se hicieron esperar.

"Qué garantía tenemos entonces de viajar, qué pésimo servicio", se molestó la señora Aurora, respecto al vuelo 0808.

REFORMA publicó hoy que el AICM atraviesa por un desorden en sus instalaciones y en sus procesos de inspección y logística que fastidian a usuarios, principalmente por las demoras en la entrega de equipaje.

Los pasajeros, además de estar expuestos a las constantes idas al aire de aviones por congestionamiento en pistas y el uso de posiciones remotas para el descenso que prolongan las demoras, enfrentan, en el caso de vuelos internacionales, largas esperas en zonas de migración y los retrasos en entrega de maletas.

Al salir de la terminal se suman las dificultades para tomar taxis, agudizado por la prohibición de uso de vehículos de aplicación en las Terminales 1 y 2.

En los últimos días, pasajeros han protestado por las esperas de hasta dos horas en las bandas de equipaje tras las llegadas de vuelos internacionales de las Terminales 1 y 2.