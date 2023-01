Deben dependencias 3 mmdp al Fovissste

Ciudad de México.- Al menos 20 dependencias de Gobierno tienen adeudos con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) por 3 mil millones de pesos.

César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del Fovissste, destacó que entre los organismo deudores están:

- Secretaría de Salud de Guerrero, con un adeudo de 900 millones de pesos, desde 2016 a 2022.

- Universidad de Zacatecas, con pagos pendientes por 350 millones de pesos, de 2014 a 2018 y de 2020 a 2021.

- Ayuntamiento de la Paz en Baja California Sur, de 2016 a 2022.

- Secretaria de Salud de Oaxaca, de 2018 a 2020.

- Instituto de Salud de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, del ejercicio 2022.

Luego de participar en la develación del billete conmemorativo de Lotería por los 50 años del fondo, destacó que el cobro de los adeudos se ha complicado por la falta de formalidad de algunas instituciones de Gobierno.

"Hay casos en los que llegamos a la conciliaron, pero a la hora de firmar un convenio de pago no se formaliza.

"Algunos argumentan que si se le paga al Fondo dejarán de atender otros programas o que son adeudos de otras administraciones y es donde se complica el pago", dijo Buenrostro Moreno tras participar en la develación del billete conmemorativo por los 50 años de Fovissste.

Asimismo, destacó que hay dependencias que si bien reconocen las deudas y aceptan firmar un convenio buscan que se le hagan condonaciones o que el adeudo se pague en 15 años.

"Eso no se puede porque estamos obligados a dar intereses por arriba de la inflación a la subcuenta de vivienda. De dónde van a salir las aportaciones que no dieron de los intereses que no pagaron" enfatizó.

Un daño para los trabajadores

Buenrostro Moreno explicó que los adeudos no solo afectan las finanzas del Fondo, sino también a los trabajadores, quienes llegan a aparecer en el sistema de Fovissste como morosos, aunque no precisó cuántos de ellos padecen esta situación actualmente.

O bien, detalló que cuando un trabajador busca jubilarse y hacer el trámite para solicitar su subcuenta de vivienda se da cuenta que en los últimos 6 años no han tenido aportaciones, por ejemplo.

"El trabajador tiene una aportación por parte del patrón del 5 por ciento de su salario que va a su subcuenta de vivienda y en vez de enviárselo al Fovissste se lo quedan y en el mejor de los casos lo utilizan para pavimentar una calle o en otras cosas", dijo Buenrostro Moreno.

Agregó que, en otros casos, las dependencias de Gobierno hacen el descuento del 30 por ciento del salario del trabajador que tiene un crédito y de igual forma, en lugar de mandarle el dinero al Fondo, se lo quedan.

Por otra parte, el vocal ejecutivo destacó que, en 2023, Fovissste podría brindar 50 mil 201 financiamientos con recursos propios y ocho mil 800 en conjunto con la banca comercial.

Al cierre del 2022, le organismo entregó más de 46 mil financiamientos por más de 40 mil 634 millones de pesos.

"También para este año esperamos otorgar un crédito para la autoproducción. Estamos trabajando con los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) para poder hacer un convenio e impulsar este tipo de créditos", dijo.

Se estima colocar mil 450 en una primera etapa.