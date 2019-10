Creció con EPN 319% gasto de Infonavit en cobranza

Ciudad de México— De 2013 a 2018, el gasto en cobranza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pasó de 2 mil 619 millones de pesos a 10 mil 999 millones al cierre del año pasado.

Dicha cifra representa un crecimiento de 319 por ciento en el gasto que el Instituto realizó el sexenio pasado para la recuperación de vivienda.

Con ello, administraciones pasadas del Instituto privilegiaron la recuperación de viviendas antes que llegar a un acuerdo con los trabajadores que por diferentes motivos no pudieron seguir al corriente con el pago de sus hipotecas, beneficiando principalmente a las empresas de cobranza, expresó Carlos Martínez, director general del Infonavit.

"Tienes ahí un incremento enorme del gasto y estoy seguro de que no se sabía nada, porque no se transparentaba nada", comentó.

Cabe señalar que en el sexenio de Felipe Calderón, el Infonavit asignó 8 mil millones de pesos en materia de recuperación judicial y de 36 mil millones durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, señaló el titular del Fondo, con ello se privilegió a un acotado número de despachos, cuyos servicios fueron contratados sin licitaciones abiertas y de manera arbitraria, por lo que se solicitó una auditoría para revisar cómo fueron colocados y los resultados otorgados, pues incluso hubo casos que fueron señalados en una revisión de 2016 y aún así fueron recontratados.

"Nos concentramos en 18 despachos de cobranza que tenía la mayor asignación de estas cuentan de juicios masivos y a las que se les había pagado miles de millones de pesos.

"Estamos en proceso de recisión de cuatro contratos, en revisión de los 18 que estaban involucrados", dijo Martínez Velázquez en conferencia de prensa.

El funcionario consideró que el modelo expansivo de desarrollo de vivienda y otorgamiento de crédito propiciaron que los trabajadores dejaran de pagar sus viviendas por falta de servicio, lo que dio pasó al surgimiento de juicios masivos.

"Fue un modelo expansivo de otorgamiento de créditos, un modelo que generó una expansión brutal de las ciudades, muchas veces sin servicios, sin satisfactores necesarios (...) y que las administraciones pasadas decidieran de forma activa estos llamados juicios masivos, con este métodos discrecional, basado en algo que no era transparente, de contratación de despachos", recordó.

Por ello, este martes el Infonavit anunció un nuevo esquema de contratación de despachos de cobranza que, entre otras características, delimitará el área geográfica en la que pueden operar los despachos para evitar que se lleven a cabo juicios en entidades diferentes a la del origen del crédito, así como un número limitado de créditos a atender, para evitar la concentración de casos.

Bernardo Altamirano, subdirector general de Administración de Cartera, señaló que se buscará privilegiar la mediación y no la recuperación de los activos.

"Históricamente el modelo de recuperación de garantías ha sido el que más recursos el Instituto le ha destinado y que ha implicado que ese haya sido el incentivo para que despachos fueran por esa vía (juicios), el Instituto tuviera pocos controles administrativos sobre dichos despachos y ahora el objetivo es invertir ese modelo", dijo Altamirano.

En tanto, Luis César Priego Valdez, subdirector general de Administración y Recursos Humanos, explicó que después de tres meses de trabajo, de un total de 140 interesados, se eligieron a 19 nuevos despachos de cobranza, los cuales operarán en 20 zonas geográficas del País.

Entre los requisitos solicitados se pidió que los despachos tuvieran experiencia en el sector financiero, 3 años de antigüedad y que el Infonavit no fuera su único cliente.