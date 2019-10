Busca PAN bajar ISR a empresas y trabajadores

Ciudad de México— La fracción del PAN en la Cámara de Diputados propondrá reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para eliminar el pago de éste a personas con menores salarios y bajarlo al 28 por ciento a las empresas.

En su plan, que busca se sume a la discusión del paquete presupuestal del 2020, también plantea hacer efectiva la reducción del IVA en la frontera e insiste en eliminar el IEPS en el precio de las gasolinas.

En la iniciativa de reformas a las leyes fiscales, la bancada de Acción Nacional advierte que el paquete económico del Gobierno federal para el próximo año no proporciona opciones para sacar al País del estancamiento en la economía.

"Se presentó un paquete económico 2019 de corte inercial, que lo único que generó fue potenciar los problemas económicos de México y de las familias", argumentó.

"Lo mismo sucede con el segundo paquete económico para este ejercicio fiscal 2020, en el que formalmente se presenta el sello y visión de este Gobierno. En este documento no hay propuestas que solucionen el problema de crecimiento, inversión, empleos e ingresos dignos; por el contrario, entre sus pifias se detecta el objetivo de incrementar los impuestos".

El PAN indica que con su iniciativa se busca lograr beneficios tangibles en las familias mexicanas.

Sobre el ISR, se propone disminuir el impuesto que se cobra a personas morales del 30 al 28 por ciento para incentivar la inversión y reinversión en el sector productivo, impulsar la generación de empleos y contribuir al crecimiento económico del País.

Además, se plantea eliminar el pago del ISR a los empleados que ganen menos de 10 mil pesos al mes, a fin de apoyar la economía familiar de quienes menos tienen.

Los panistas sugieren ampliar la deducibilidad al 100 por ciento en el pago de prestaciones social, con el objetivo de apoyar los ingresos de los trabajadores, apoyar a las empresas en la reducción del pago de impuestos e impulsar la contratación de personal.

También proponen actualizar, con base en la inflación, los montos de deducibilidad de colegiaturas en todos sus niveles educativos, además de incluir en este beneficio al nivel de licenciatura.

La fracción panista proyecta otorgar un estímulo fiscal a mujeres emprendedoras para crear empleos y generar ingresos.

En cuanto al IVA, se propone reducir el impuesto del 16 al 8 por ciento del impuesto establecido en el decreto para la región fronteriza del País para apoyar de forma directa a los contribuyentes y ciudadanos de aquella región tan afectada durante los últimos meses.

La iniciativa del PAN plantea reformar la Ley de Coordinación Fiscal para hacer participable al 100 por ciento la recaudación que se obtenga en las entidades federativas del impuesto al valor agregado, que efectivamente se pague y se entere a la Federación.

"Con esto, las entidades federativas podrían evitar la necesidad de contratar créditos de corto plazo para cubrir necesidades inmediatas, no afectarían a la recaudación fiscal del País y contarían con recursos adicionales para invertir en infraestructura social y combate a la pobreza y finalmente", se afirma.

En la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios también se propone eliminar al 100 por ciento la cuota por concepto de gasolinas, con el objetivo de apoyar a la economía de las familias, evitar el incremento de precios de productos de la canasta básica y ofrecer diversificar sus opciones de gasto.