Confirma López Obrador que hay denuncias contra Romero Deschamps

Ciudad de México— El presidente López Obrador informó que actualmente hay dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, relacionadas con ingresos y obtención de recursos.

"Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República, no es cómo lo sostiene un periódico que no voy a mencionar de que se congelaron cuentas, eso no, pero si se enviaron las denuncias y los informes a la FGR", indicó en conferencia mañanera.

"Relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda".

López Obrador dijo que nunca se ha reunido en privado con Deschamps debido a que prefiere reuniones con 'gente del pueblo'.

"No tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente, tengo esa deformación, cuando estoy saludando a la gente del pueblo me siento feliz", expresó.