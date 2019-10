Aprueban Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Ciudad de México— En medio de burlas y reclamos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambiar el nombre del Instituto de Administración de Bienes y Activos por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tal como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para ello, y sin modificaciones de fondo, con 287 votos a favor, 117 en contra y 31 abstenciones, se reformaron las leyes de la Administración Pública Federal, Federal para la Administración, de Enajenación de Bienes del Sector Público, de Extinción de Dominio, entre otras, solo para hacer el cambio de nombre.

Durante la discusión en el Pleno, el panista Marcos Aguilar dijo que la propuesta es una ocurrencia más presentada por Morena en lo que va de la Legislatura.

"Se cambia de manera frívola y manipuladora el nombre de una institución del Estado mexicano para amoldarse a los caprichos del Presidente", acusó.

Recordó que en la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se cambió el nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el de Instituto de Administración de Bienes y Activos.

Dijo que, cuando se discutió la nueva ley, se acordó dar ese nombre al organismo.

Advirtió una "traición legislativa" por no respetar los acuerdos políticos y consideró que había una falta de decoro de la mayoría.

También sostuvo que el cambio de nombre era una burla porque no se podrá cumplir con devolver al pueblo todos los recursos que se obtengan.

"Con esta reforma generan expectativas que no van a cumplir, de una vez se los advertimos: van a dejar sin satisfacer la expectativa que el cambio de nombre supone", expresó Aguilar.

Ironizó al señalar que ahora podrían modificar el nombre del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el de Instituto para Robarle al Pueblo lo Trabajado.

También del PAN, el diputado Absalón García Ochoa exigió que las ocurrencias de Morena se traduzcan en devolver a la ciudadanía lo que le han quitado en la actual administración.

"Devuelvan al pueblo las estancias infantiles, una educación de calidad, los medicamentos en los hospitales, cumplan con la promesa de bajar el precio de las gasolinas, devuelvan el presupuesto al campo y el presupuesto a los estados y municipios", retó a los morenistas.

"Ya no es tiempo de ocurrencias, es tiempo de actuar, en las próximas semanas vamos a ver el compromiso de la mayoría con el presupuesto, de regresarle el presupuesto al campo", agregó.

La diputada del PRI Dulce María Sauri sostuvo que, si el instituto va a trabajar en devolver lo robado, se tendrá que empezar por presentar las denuncias por cada uno de los bienes que se administren y enajenen.

Dijo que, para estar a tono con el ingenio popular, proponía que en el corto plazo se cambie el nombre de la Secretaría de Hacienda por el de Secretaría Cobrataria, al SAT por Instituto Chupacabras de los Contribuyentes y Gobernación por Secretaría Amor y Paz.

"La reforma es tan absurda que el diario de los debates será uno de los más buscados en el futuro de cómo es que fueron capaces de aprobar una reforma legal, que si no tuviera consecuencias tan graves para la Administración Pública Federal, no habría pasado de ser una mala broma política", indicó.

La diputa de MC Martha Tagle también advirtió que se trataba de una ocurrencia del Ejecutivo y que era totalmente innecesaria.

"Aquí estamos en esta Cámara simple y sencillamente cambiándole el nombre para satisfacer los intereses del titular del Ejecutivo, de verdad, compañeros diputados, que debería de darles vergüenza", lanzó.