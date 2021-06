Con ustedes... ¡la nueva Danna Paola!

Tomada de internet

Ciudad de México— Para Danna Paola, atrás quedaron todas las emociones negativas que le dejó su mal de amores y que pudo liberar a través de su álbum K. O.

Ahora, sintiéndose completamente renovada, quiso regalarles a sus fans, y a ella misma, un himno de empoderamiento, "Mía", que compuso pensando en su siguiente capítulo y que ya estrenó.

"Es una canción que nace con todas estas ganas de pasar la página y crear toda una nueva era alrededor de mi música, de mis letras y de todo lo bueno que me está pasando a nivel personal, emocional y artístico y de seguir descubriendo cosas.

"Después de mi último álbum, para mí fue punto y aparte; fue una terapia gigantesca de drenar emociones, letras y sentimientos. Es el álbum más personal hasta ahora en cuestión de corazones rotos, y por eso la invitación era 'Welcome to my break up party' (Bienvenidos a mi fiesta de ruptura), pero ahora es 'Welcome to the new me! (Bienvenidos a mi nueva yo)", dijo en entrevista.

Y aunque admite que llegar a ese lugar no fue fácil y que incluso se enfrentó a un bloqueo emocional y artístico, por el que tuvo que tomarse un tiempo para definir hacia dónde quería ir ahora, logró descubrirlo gracias a "Mía", con la que arranca una etapa en la que se siente más liberada y plena.

"Tenía muchísimas ganas de hacer un tema sin pensar en hacer un éxito, sino para seguir adelante después de esta tusa, esta palabra colombiana que se refiere justamente al mal de amores, y me encantó poder reflejarla en esta canción.

"¿Qué pasa después de esta tusa? Y creo que este es un himno como el que creó Karol G, porque esta canción fue súper importante para mí, el poder decir 'bueno, pues ahora salgo pa' la calle y ya no lloro por nadie y ahora sí disfruto la vida, reabrimos la puerta y quien quiera lugar, que pase', que es lo que dice la letra", explicó la artista, de 25 años.

Por ello, su próximo disco estará centrado en emociones más positivas y ritmos más alegres, regresando a su lado pop, cantándole al amor desde el amor propio, pero abierta a que si un nuevo romance llega, como el que se rumora tiene con el cantante Alex Hoyer, lo recibirá con brazos abiertos... en privado.

"Uno siempre está listo para enamorarse. Quien diga que está cerrado al amor miente porque el mundo se rige por eso, y sobre todo para todos los que escribimos canciones, mi primera composición me la hizo escribir un corazón roto, entonces yo soy devota y fanática número uno de este sentimiento".