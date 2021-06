Si roban, manicure con hachuela: AMLO

Especial

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador leyó la cartilla a los alcaldes y gobernadores que resultaron electos en los comicios del 6 de junio, a quienes advirtió que si roban el presupuesto, les cortará las uñas.

"Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley, vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure, pero con hachuela".

En tono enérgico, el Mandatario pronunció un discurso, en el que retomó varias arengas de sus campas proselitistas, para advertir que no permitirá que ladrones vulgares y ambiciosos se queden con el gasto público.

"Es oportuno decirlo ahora porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales: nosotros no queremos ladrones en el Gobierno. Ha pasado que llegan presidentes municipales con el único propósito de robarse el dinero del presupuesto, ¡ambiciosos, vulgares!", soltó.

"Ojalá y los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función actúen con responsabilidad y con honestidad. Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley, vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure, pero con hachuela".

Agitando los brazos y hasta golpeando el atril, López Obrador criticó a quienes gustan de la parafernalia del poder.

"El que le digan a uno: señor Presidente Municipal, señor Gobernador, señor Presidente, ¿qué horas son? La que usted quiere que sea señor. Esa lambisconería, esa vanidad no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el servir a los semejantes, con servir al prójimo", aseveró.

Al supervisar la construcción de una carretera que comunicará a Veracruz con Tampico, López Obrador pidió a los ciudadanos aprovechar su Gobierno, ya que no se sabe qué depararán las elecciones en el futuro.

"Aprovechen estos tiempos, cuando se está gobernando para el pueblo, para la gente No sabemos qué nos depara el destino, ya ven cómo están de alborotados, de obnubilados, de encorajados, los conservadores que quieren regresar por sus fueros", expresó.

"Quieren que continúe la corrupción, quieren que continúen los privilegios, se van a quedar con las ganas".

Hay relevo

En medio de la polémica por el impacto de la tragedia de la Línea 12 del Metro contra las carreras políticas del Canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum, el Presidente aseguró que existen suficientes cuadros para su relevo en el poder.

"(Estaré en el cargo) nada más hasta finales de septiembre del 24, a partir de ahí, me jubilo y ya vendrán otros", señaló.

"Porque hay, hay relevo generacional, hay mujeres y hombres que pueden hacerse cargo de seguir adelante, yo ya voy a cerrar mi ciclo, por eso quiero hacer bien mi trabajo y dejar sentar a las bases".

En su intervención, el político tabasqueño prometió a los habitantes de la zona que su Gobierno realizará las obras y programas necesarios para evitar que la construcción de la autopista pueda generar problemas de inundaciones.

Luego, provocando una expresión de sorpresa en el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, instruyó la puesta en marcha un programa especial para las carreteras federales de Veracruz, tras asegurar que están en muy mal estado.

"Hay que invertir en las carreteras libres porque están llenas de baches, tenemos que mejorarla, no solo que se resuelva este problema, que es un avance, desde luego, sino que también mejoremos las carreteras", agregó.