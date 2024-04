Claudia está muy mal informada: Xóchitl

Ciudad de México.- La candidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, manifestó que el fin de semana su oponente morenista Claudia Sheinbaum demostró que no conoce el país y está mal informada de lo que sucede en salud y seguridad.

Gálvez incluso se mofó de lo que le sucedió a la abanderada de la coalición que integran Morena-PT-PVEM cuando preguntó en un mitin en Chiapas qué faltaba en salud, y cuestionó qué equipo de seguridad trae que no previó los retenes en Motozintla.

También dijo que en vez de dudar sobre si son delincuentes o no o culpar a un medio de comunicación sobre un montaje, se debe investigar quiénes eran los que detuvieron a la candidata oficialista.

"Eso que vivió Claudia lo viven los habitantes de esa región todos los días. Si ella no sabe lo que está pasando en Chiapas, está muy mal informada. Hay grupos armados, hay cárteles de la droga, hay tráfico de personas en esa región. Es una zona de paso. Se habla de que hay dos cárteles enfrentándose y por eso la violencia en la que está Chiapas. Eso es común en Chiapas", declaró Gálvez en entrevista.

Luego de presentar su plan de infraestructura para el país, Gálvez afirmó que más que culpar a un medio de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que tiene que hacer es investigar y entender que Chiapas está sufriendo una violencia que está fuera de control.

La candidata de de la coalición Fuerza y Corazón por México mencionó que le corresponde al Gobierno, al Ejército, determinar si son o no delincuentes los que retuvieron a Sheinbaum y a varios vehículos en la zona de Motozintla.

"El Ejército está muy entretenido en el Tren Maya y no está dándose cuenta de lo que está pasando en las regiones. Todo mundo que pasó (por ahí) vio esos retenes, retienen a muchas personas todo el tiempo", remarcó.

Los pobladores, agregó, son los que refieren que hay grupos de narcotraficantes que operan en la zona y generan la violencia.

"Entonces, pues que el gobierno investigue. Realmente lo que pasa en Chiapas es grave y lamentable, y más lamentable que el presidente culpe a un medio de comunicación de que haya sido un montaje", expresó.

"También habría que preguntarle a su seguridad. ¿Cómo no pudieron prever que este grupo andaba por ahí? ¿Qué está haciendo la seguridad de Claudia? Al menos la mía creo que ha sido bastante buena y no me ha tocado ningún incidente de ese tipo".

En su mensaje, Xóchitl Gálvez dijo que, además, ya se vio que Sheinbaum tampoco sabe lo que pasa en el sistema de salud, pues cuando preguntó a sus seguidores qué hacía falta, le respondieron que "todo".

"No sabemos dónde están 240 mil millones en salud, por eso el tema del desastre en salud. Se ve que la candidata de Morena no tiene idea de lo que pasa en el país, ir a Chiapas y decirles que '¿cómo estaba la salud? ¿todo está bien? ¿Tienen médicos?, ¿Qué les falta? Todo'", comentó.

"Pues sí, pues sí señora Sheinbaum, ese es el México que usted no conoce, ese es el México real. Se ve que el presidente no la llevaba a sus giras para que conociera México de a deveras ¿no?".

Luego, en la entrevista expresó que su oponente ni siquiera sabe que los sistemas de salud andan "del cocol" en Chiapas.

"Mucho menos se va a enterar de cómo está la delincuencia por allá", agregó.