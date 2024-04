Elogia AMLO a Sheinbaum: 'tiene cabeza, corazón y carácter'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió en la mañanera a la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum.

Mientras hablaba sobre el retén de encapuchados que frenó el convoy de la candidata presidencial, López Obrador afirmó que ella tiene cabeza, corazón y carácter.

"Claudia es una mujer con principios, con ideales, honesta y con carácter", dijo AMLO.

"Tiene las tres C que se necesitan para estos menesteres: cabeza, corazón y carácter".

El Mandatario federal expresó que si le pasara algo a "la señora que no puedo mencionar", en referencia a Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, estaría defendiéndola y hablando igual.

"No tiene nada que ver con la cosa electoral, nada más podría yo decir si le pasara algo a la señora que no puedo mencionar, y esa no la puedo mencionar porque nos sancionaron, me gustaría también mencionarla, ¿por qué no?", soltó López Obrador.

"Pero de esas cosas absurdas que no puedes mencionar aquí a ciertas personas, pero si le pasara algo así yo también estaría defendiéndola y hablando igual".

El Jefe del Ejecutivo deseó que lo que resta de campañas transcurra con normalidad.

"Y yo lo que deseo es que todo transcurra con normalidad, ya falta muy poco y con esto de la lluvia de ayer se refresca bastante el ambiente, no se calienta tanto", agregó.