Retén de encapuchados es propaganda o montaje.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que retén de encapuchados que detuvo a Claudia Sheinbaum en Motozintla, Chiapas, es un propaganda o probablemente un montaje.

"Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, eso lo puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a ser un planteamiento ni está encapuchado, ni está grabando.

"Entonces, es muy extraño lo que sucedió allá por Motozintla. (...) Es propaganda, lo más probable es que sea propaganda. Sí, es muy probable (que sea un montaje), porque -si tienen una denuncia- por qué se van a encapuchar. Ahí dicen que es pacífico, todos los que recorremos los caminos de México nos paran, y nos reclaman, y no se tapan la cara. Pero ya cuando se tapan la cara y aparece... no sé que están viendo que los tienen tan nerviosos, no se serenan", comentó López Obrador en conferencia.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM) fue detenida ayer en Motozintla, Chiapas, por un retén de hombres encapuchados, que los pobladores ubican como integrantes del Cártel de Sinaloa.

Los hombres portaban armas, playeras negras, capuchas militares y gorras con la imagen del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada. Instalados en la entrada del pueblo, preguntaban a los viajeros su destino y revisaban la cajuela de los autos.

A Claudia Sheinbaum no la bajaron de la camioneta en la que viajaba, pero le dieron un mensaje.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que el retén de encapuchados en carreteras del País no es nada grave.

"Sí, pero no creo que sea algo grave, es lograr este propósito: el amarillismo, la propaganda. Es que no les funcionó la campaña de narcopresidente, se gastaron creo que cinco millones de dólares en la campaña en México y no les funcionó. Están apostando a la sequía, a que no lloviera y ya llovió ayer", expresó.

López Obrador señaló que los "conservadores corruptos" están apostando a la violencia en contra de su Gobierno, pero aseguró que no se les permitirá regresar al poder.

"Están apostando a la violencia, andan zopioloteando y nada, afortunadamente no les está funcionando. Me refiero a los conservadores corruptos, a los que quieren regresar por sus fueros, nada más que eso no se permite en México. Todo indica de que no va a regresar el bandidaje oficial, se van a tener que ir a robar a otra parte", añadió.