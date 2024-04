Admite AMLO que puente atirantado retrasará Tren Maya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que las obras del Tren Maya se retrasarán nuevamente debido a la construcción de un puente atirantado, en el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, con el que se pretenden evitar afectaciones a cavernas, cenotes y ríos subterráneos.

"Es el tramo de más karsticidad, de suelo más vulnerable de cenotes, de ríos submarinos. Sin embargo, nosotros hemos tenido un cuidado especial en no afectar el medio ambiente, al grado de que, de Tulum a Cancún, que son 120 kilómetros, dónde hay más ríos subterráneos y karsticidad, aquí no estamos haciendo el tren a ras de tierra, sino es un puente, un viaducto son 80 kilómetros, el tren va arriba", dijo.

"Para no afectar la zona se hizo un estudio especial y se cuida que no se afecten ríos subterráneos y cenotes. Tuvimos un problema por aquí, en una caverna, al poner una columna e hicieron pues todo un escándalo. Ya estamos limpiando reparando todo y resolviendo el problema. Se decidió hacer un puente atirantado con un claro de 200 metros. Es decir, no vamos a fijar columnas, sino va a ser un puente atirantado y esto nos significa una demora".

El jefe del Ejecutivo reiteró que, aún cuando pudieron colocarse más pilotes, se decidió "cuidar esa zona" y realizar un puente, que aún se encuentra en proceso de construcción.

"Se pudo perforar y poner las pilas, pero dijimos: no, vamos a cuidar esta zona y por eso el puente. Entonces ya inauguramos de Cancún a Playa del Carmen. Tenemos todo esto hasta Tulum, todo eso todo lo que es el viaducto, los puentes ya están terminados, pero no podemos conectar a Tulum por el puente atirantado que nos va a llevar tiempo, pensamos terminarlo a finales de agosto", explicó.

Sin embargo, la idea de construir el puente fue anunciada desde enero de 2023, cuando el Presidente incluso presentó una maqueta del proyecto.

"Este puente atirantado en el tramo de Cancún a Tulum significa la protección de ríos subterráneos, de cuevas, cenotes y se está librando, se está protegiendo de verdad, no de manera demagógica el medio ambiente", explicó entonces a través de un video.

El 11 de abril de este año, por primera ocasión, López Obrador reconoció la contaminación de un cenote en Quintana Roo, por la construcción del Tren Maya.

Aunque hay evidencia de otras zonas afectadas e impactadas por posible daño ambiental, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que se trató de un caso aislado.

Argumentó que el "accidente" ya está en proceso de remediación a través del retiro de concreto en "todo el sitio".

Conforme avanzó el sexenio, López Obrador fue posponiendo la conclusión de la obra del Tren Maya.

Por ello, decidió iniciar con la inauguración parcial de tramos y etapas.

Este día, informó que será hasta septiembre, el último mes de su sexenio, cuando quede totalmente terminado.

"De modo que para septiembre esté todo terminado, todas las estaciones, significa cocheras para guardar trenes; significa instalaciones para talleres", agregó.