Cierran caso por aspas de lavadora en el Metro

Ciudad de México.- La mañana de este viernes quedó cerrado el caso de Viviana Salgado, la mujer vinculada a proceso por el delito de ataque a las vías de comunicación, ya que la Fiscalía General de Justicia desistió de las acusaciones en su contra.

Esto por supuestamente arrojar unas a las vías de la Línea 3 del Metro, el pasado 12 de enero.

La audiencia se llevó a cabo a las 10:00 horas, en las salas de oralidad del Poder Judicial, en Niños Héroes.

"Que hagan bien su trabajo, que no digan cosas que no, que tengan más cuidado con lo que dicen, que digan las cosas tal y como fueron, no le pongan de más porque imagínense por eso dañan a la gente, el daño que me hicieron a mi la verdad es irreparable lo que me hicieron", expresó Viviana, al término de la audiencia