Senado no se prestaría a 'destazar al INE', afirma Monreal

Ciudad de México.- El Senado no se prestaría a acatar una orden del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para "destazar al INE", aseguró el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

"El Senado nunca se haría eco de una expresión así, y nadie se atreve a tratar de esa manera al Senado ni los senadores lo admitiríamos", sostuvo.

Monreal se refirió a lo expresado la víspera por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien dijo que sabía que el secretario de Gobernación había ordenado a los senadores destazaran al organismo.

"Es una fantasía lo que está expresando Lorenzo, quizá movido por el momento político y coyuntural que se está padeciendo en una franca polarización, pero nunca se aceptaría una actitud así", dijo en entrevista.

"El Senado ha sido un ente autónomo e independiente; entonces, no es la ruta mentir o exagerar o denostar. Es incorrecta esa vía y ese camino para distorsionar lo que realmente sucedió".

Monreal recordó que, al calor de la discusión del "Plan B" de la Reforma Electoral, había recibido varias veces en el Senado al secretario de Gobernación, aunque jamás le escuchó decir que destazaran al árbitro electoral.

"Es una exageración el expresar que se destazara al INE, no es cierto. Yo nunca la escuché; entiendo la desesperación y la lucha que se está llevando a cabo en defensa del INE y me gustaría ver que se acudiera a las instancias correspondientes y no generar falsas acusaciones o expresiones de funcionarios.

"Yo conozco al secretario de Gobernación y es un hombre prudente, correcto, amable, no es autoritario ni usa ese tipo de expresiones, por eso me parece absurdo y una actitud incorrecta, sobrada de energía, exagerada y yo llamaría a la calma", agregó