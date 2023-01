Acusan a alcalde en Durango de violencia doméstica

Durango, México.- El alcalde de San Juan del Río, Hugo Gándara Hurtado, solicitó licencia al cargo a partir de este día para enfrentar el proceso abierto en su contra tras la denuncia presentada por su pareja por los delitos de violencia doméstica y lesiones.

"En virtud de que es mi derecho a defenderme y comparecer ante las autoridades, he tomado la decisión de solicitar licencia al cargo de presidente municipal a partir del viernes 27 de enero de 2023, para enfrentar de manera seria y responsable el procedimiento correspondiente y que no se me acuse de por contar con fuero no lo hago", escribió el político en su cuenta de Twitter.

La agresión propinada por el edil a su pareja sentimental quedó evidenciada tras la difusión de un video que fue tomado desde una de las cámaras de seguridad de una gasolinera localizada en San Juan del Río, presuntamente de su propiedad.

En la grabación se puede ver a un hombre jaloneando a una mujer y de acuerdo a lo externado por la afectada, el sujeto se trata del Alcalde, de 35 años de edad, quien posteriormente había continuado agrediéndola en su domicilio.