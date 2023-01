Ahora dice AMLO: salud va a estar mejor que en Dinamarca

Morelia, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al final de este año el sistema de salud va a ser mejor, incluso que el de Dinamarca.

Al dar banderazo al programa IMSS-Bienestar en Michoacán, reiteró que el sistema garantizará medicamentos gratuitos, equipamiento y personal suficiente, ya basificado.

PUBLICIDAD

"Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, no, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca", aseguró.

"Porque ya hicimos ese compromiso y vamos a tener, repito, todos los medicamentos, los médicos, las instalaciones y vamos a basificar a todos los trabajadores que trabajan por contrato".

Acompañado del secretario de Salud y el director del IMSS, Jorge Alcocer y Zoé Robledo, el mandatario federal aseveró que su administración resistió "campañas" de grupos de intereses creados cuando decidió modificar el sistema de compra de medicamentos.

Gracias a eso, sostuvo López Obrador, su gobierno rompió con un modelo vinculado a políticos corruptos y ya adquirió los medicamentos de este año y del próximo.

"Aquí se tiene el 97 por ciento de medicamentos, ya el abasto, necesitamos resolverlo, nos costó muchísimo porque era un negocio muy jugoso, muy lucrativo", acusó.

"Nos costó cambiar las leyes para poder comprar medicamentos en la India, en Francia, en Estados Unidos, en Corea, en todas partes. Vamos a tener todos los medicamentos para entregarlos de manera gratuita, ya no hay cajas registradoras".

'Vamos a tratar a los médicos requetebien'

López Obrador comentó que, para convencer a un médico especialista para que vaya a trabajar a sitios como Buenavista, Michoacán, van a tener que tratarlo "requetebien".

Esta expresión es la que utiliza frecuentemente la ex titular de la SEP y virtual candidata de Morena a la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez.

"Creo que sigue estando complicado, porque para que vaya a trabajar un especialista a Buenavista, hay que convencerlo bien y tratarlo, (...) pero mucho, muy bien, requetebien", expresó.

"Entonces, en eso estamos, que tengamos buenos hospitales, con el equipamiento necesario, las enfermeras, los médicos generales, los especialistas"