Cambio en Afores no afectará a las administradoras de fondos

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que su planteamiento sobre modificar el sistema de Afores no busca generar miedo o incertidumbre ni afectar a las administradoras de fondos.

"Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, que iban a ir perdiendo los trabajadores y si no hay una reforma, un cambio, no de forma impositiva, sino con empresarios, fondos, los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde", expuso en conferencia mañanera.

"Entonces no podemos dar la espalda a este asunto, aún cuando a nosotros no nos va a afectar, porque va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, pero en el sexenio próximo, el siguiente, sí van a tener un problema gravísimo, entonces, problema que se soslaya estalla. No lo entendieron así algunos medios, manejaron de que íbamos a cambiar las reglas con una reforma que va afectar a las administradoras de estos fondos, no es así, no era para meter miedo o crear incertidumbre".

El mandatario reiteró que el sistema resultó un problema que se originó en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Asimismo, dijo que se escucharán propuestas de legisladores y hasta de organismos empresariales sobre los cambios a la reforma de pensiones.

"Hay que escuchar a todos y hay tiempo, esto no lo podemos hacer ahora. Sí hay que hacerlo por lo que estoy planteando de que va a convertirse en un problema grave y tenemos que resolverlo entre todos, enderezar ese entuerto, corregir ese error de estos tecnócratas y responsables, técnicos que se creían científicos y que nos metieron en cada problema, tenemos que estar corrigiéndole la plana de todo lo que hicieron mal, contrario al interés general, eso sí, para favorecer a grupos que han hecho su agosto", dijo.

"Yo no dije en la campaña que íbamos a quitar las Afores, no dije que íbamos a nacionalizar los ferrocarriles, yo estoy diciendo lo quería conocer durante la campaña, si ustedes leen el libro La Salida, que escribí antes de las elecciones, ahí está el programa que estamos llevando a cabo, no engañé y no voy a engañar a nadie".