Buscará Xóchitl proyectar su imagen cotidiana

Ciudad de México.- Las senadoras panistas Josefina Vázquez Mota y Kenia López Rabadán adelantaron que Xóchitl Gálvez se presentará al debate de hoy con la intención de proyectar su imagen cotidiana.

Integrantes del equipo de campaña de la candidata presidencial opositora, coincidieron en que Gálvez resaltará su historia personal y hablará con "la verdad".

"Veo muchas fortalezas. Primero, su propia historia de vida: llega (al debate) no solamente con aquello que va a plantear y proponer, sino con una vida que da cuenta de la congruencia en su honor, honestidad, esfuerzo y superación cotidiana y en la determinación que ha tenido a lo largo de su vida para no doblegarse y ser una mujer libre, con independencia", planteó Vázquez Mota, quien como ex candidata presidencial participó en dos debates al lado de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.

Xóchitl, agregó Vázquez Mota, enfrentará "a una candidata que representa a un Gobierno que ha destruido las instituciones y, por eso, los temas a atacar serán la seguridad, salud y educación; las cuentas de este gobierno son absolutamente criminales y frente a estos resultados en donde, lejos de evitar la muerte y el dolor, el Gobierno de Morena es corresponsable de la muerte de cientos de miles de mexicanos".

En opinión de la legisladora mexiquense, es difícil hablar "de debilidades" de Xóchitl; en todo caso, dijo, "está compitiendo frente a una elección de Estado. No podemos hablar de debilidades de ella, sino de la realidad de la contienda que está enfrentando".

En el mismo tono, Kenia López, jefa de la oficina de campaña de Xóchitl, explicó que la principal fortaleza de su correligionaria quedará de manifiesto en el hecho de que será "ella misma, eso que la llevó a ser nuestra candidata: que es ella misma, empática y sensible al dolor de los otros.

"Estoy absolutamente convencida de que Xóchitl Gálvez va a ganar el debate porque ha demostrado a lo largo de su vida que los temas que se van a abordar en este debate son temas que ella conoce, por los que ha luchado. Es imposible pensar señaló que la señora Sheinbaum pueda hablar de transparencia o de anticorrupción cuando este gobierno está obsesionado con destruir al INAI, con no generar condiciones para que los mexicanos puedan tener una información y porque les encanta hacerlo todo en lo oscurito".

Según explicó, la candidata "estará enfocada en las propuestas, en decir la verdad, es algo determinante para el debate y va a ser un debate desde el corazón de una mujer empática que sabe cuál es la problemática de los mexicanos y lo hará con inteligencia y con el corazón con que los mexicanos la pusieron como candidata del frente sabiendo que es un gran ser humano".

Debe proyectarse como Presidenta

Ganador en 1994 del primer debate en la historia de las elecciones presidenciales, el panista Diego Fernández de Cevallos consideró que Xóchitl Gálvez debe desenvolverse como Presidenta de México y ser como es durante el ejercicio de hoy.

Diego superó al perredista Cuauhtémoc Cárdenas y al priista Ernesto Zedillo con ataques directos y con cartulinas y fotografías que dejaban mal parados a sus adversarios al revelar sus incongruencias.

Tras el debate, el abanderado de Acción Nacional desplazó a Cárdenas en las preferencias electorales y achicó distancias con Zedillo Ponce de León, que al final venció en las urnas el 21 de agosto de 1994.

"Que sea ella y que actúe como Presidenta de México para que así se le vea", planteó en breve entrevista.

El abogado dijo que estaba seguro de que la candidata postulada por la coalición Fuerza y Corazón por México "hablará con la verdad, formulará propuestas serias y confrontará con toda claridad lo que se tiene que confrontar ente el Gobierno".

Fuentes consultadas en el seno del frente opositor han externado su preocupación de que el debate termine "en un fiasco" si resulta "tan acartonado y rígido" como se perfila, lo que contrastaría con el ejercicio de 1994, cuando hubo posibilidades de que se contrastaran propuestas y se lanzaran ataques a los adversarios.