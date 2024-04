Va Xóchitl Gálvez contra generadores de violencia

Ciudad de México.- El proyecto de seguridad de la candidata a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez pone énfasis en la captura de los generadores de violencia en el país y que son líderes de distintas organizaciones criminales, afirmó este jueves Rubén Moreira, coordinador de los foros temáticos en la materia de la coalición Fuerza y Corazón por México.

"El plan de Xóchitl empieza con un primer punto: que es actuar, es decir, se tiene que tomar la decisión de actuar, en muchas vertientes, pero hay que actuar y una de ellas es combatir al crimen, combatir a las organizaciones más violentas", expuso el exgobernador priista de Coahuila (2011-2017) en el seminario "Diálogo sobre Seguridad 2024-2030. Proyecto de seguridad de la candidata: Xóchitl Gálvez", realizado en el Colegio de México y moderado por Sergio Aguayo.

"Actualmente la Guardia Nacional tiene 120 mil efectivos, no nos podemos quejar de que no hay efectivos, están mal colocados pero los hay ¿Pero hay instrucción de actuar (contra el crimen) o no la hay? Yo creo que no la hay en términos generales. Entonces el primer punto es que hay que actuar", comentó el también diputado federal.

Moreira enlistó 15 propuestas de Xóchitl Gálvez para aterrizarlas en su gobierno de ganar las próximas elecciones el 2 de junio.

"Tenemos que actuar contra las organizaciones más violentas, hay ciertas organizaciones que generan muchísima violencia, entonces sí tiene que haber una actuación directa contra los generadores de violencia, no podemos esperar a que un día se tranquilicen y se entreguen, tiene que haber esa actuación porque además la ley lo obliga a perseguir a estas personas".

"Y lo que no vemos es una intención de resolver estos problemas y atenderlos, los estados que recuperaron la paz, actuaron contra los delincuentes (...) hay una lista de generadores de violencia que tienen que ser capturados, y al mismo tiempo se deben generar favorablemente los procesos contra ellos. Todos sabemos quiénes son esos generadores, bueno, pues tienen que estar en la cárcel", advirtió Moreira, quien focalizó ese combate con inteligencia.

"Si sabemos que en este país hay 100 o 200 generadores de violencia no podemos pensar que no pasa nada, toda la comunidad los conoce, hay lugares en donde todo mundo sabe quiénes son esos señores y saben a qué hora llegan al pueblo, cierran el pueblo y desde la plaza ellos dirigen, todo mundo sabe", alertó.

Detalló que el plan de seguridad de la candidata de PAN-PRI-PRD contempla, entre otras cosas, la creación de una Policía Civil, el fortalecimiento de las Policías Municipales, impulsar una Universidad Policial, reforzar la coordinación en los tres niveles de gobierno, acuerdos para la paz con diversos sectores sociales, atender a las familias de personas desaparecidas y continuar con la búsqueda de éstas, además del uso de tecnologías e inteligencia contra la criminalidad.

"Ella ha propuesto la atención a víctimas como una prioridad también, porque cuando no se atiende un caso se alienta a que se cometan muchos más, entonces, el no atender a las madres buscadoras, el no atender a las víctimas lo que hace es que los procesos delictivos crezcan", indicó.

Moreira añadió que es necesaria la cooperación internacional para el combate a los cárteles y la construcción del tejido social tras asegurar que la entrega de programas sociales del gobierno por sí mismo no garantiza la seguridad en las comunidades.

Hasta municipios pagan piso

Rubén Moreira aseguró que la extorsión ya pegó a los municipios y ejemplificó el caso de Michoacán.

"Creemos que de los 113 municipios, en alrededor de 100 tienen dificultades con el crimen relacionadas con el control del gobierno municipal, es decir, pagan piso, pagan cuotas, están invadidos sus Policías, en Michoacán y otras partes del país estamos viendo que los fondos públicos tienen que ser usados para pagarle al crimen una cuota o para otorgarles al crimen obra pública", afirmó Moreira.

"En una buena parte de los municipios del estado la obra pública la decide el crimen, la ejecuta el crimen o el crimen dice a quién le pagas o a quién no le pagas, ahí el crimen decide si se pavimenta, si se hace una barda, si quieren la plaza en algún lugar, así es. Y hasta los criminales son claros, les dice el presidente Municipal '¿y si me cae la auditoría?', ellos dicen, 'me los pasas para acá, yo me encargo", reveló.

En este sentido el integrante del Frente opositor insistió en la actuación determinante contra los grupos criminales.

"Lo que tenemos que evitar es que el crimen se apodere de los municipios en su totalidad, así nos vamos a alejar muchísimo de la paz, eso ya hay que atajarlo", urgió.

Los diálogos en materia de seguridad, con las ofertas de la morenista Claudia Sheinbaum y el emecista Jorge Álvarez Máynez, continuarán en el Colegio de México en los próximos días.