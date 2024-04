Espera Xóchitl Gálvez ataques en debate presidencial

Ciudad de México.- La abanderada del frente opositor, Xóchitl Gálvez, aseguró que está preparada para cualquier ataque de sus contrincantes.

"No me espero otra cosa y tampoco me espanto. Cada quien tiene sus valores éticos y en ese sentido yo diría que mañana ya llegó el día y vamos a ver cómo se refleja.

"Pero yo traigo lo que creo que debo de traer de propuestas y también de contrastes", afirmó al cuestionarle si espera ataques de sus contrincantes.

Afirmó que no dedicó muchas horas a su ensayo, pues lleva 60 años preparándose para ser presidenta.

"O sea que desde los fracasos del pueblo a la vida para salir adelante, toda esta historia que yo espero que mañana se refleje, que la gente pueda conocer quién soy, por qué llegué aquí", dijo luego de recorrer el set.

Aseguró que cuando se sentó en el lugar que le corresponderá pensó: "¡No manches! ¿Cómo llegaste aquí? Llegué, estaré y lo voy a hacer muy bien el día de mañana".

Afirmó que está acompañada solamente por sus dos hijos, pues su esposo no quiso estar presente. Además de sus asesores y coordinadores.

Añadió que el próximo martes acudirá al INE a una reunión con los consejeros para formalizar su solitud de que el organismo realice una campaña para no coaccionar los programas sociales.

Ante la presencia del Ejército, mencionó que no está a favor de que los elementos estén en la sede de INE, pero entiende que es una decisión para garantizar condiciones de seguridad.