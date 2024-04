Cómo ver el eclipse y qué no hacer

Ciudad de México.- Durante la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a expertos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) para informar a la población sobre el eclipse total de sol del 8 de abril.

Los especialistas explicaron cómo observar el evento de manera segura y los riesgos de no tomar las precauciones adecuadas.

El investigador Manuel Gerardo Corona Galindo, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, advirtió que mirar directamente al sol durante el eclipse puede dañar la retina y la córnea, provocando problemas de visión parcial o total.

La afectación dependerá de las condiciones de los ojos de la persona y el tiempo de exposición.

Cómo no ver el eclipse

- No directamente al sol

- No con binoculares

- No reflejado en agua o espejos

- No por telescopio

- Mucho menos a través de nubes, lentes de sol, radiografías, películas veladas o vidrios ahumados

Cómo sí ver el eclipse de forma segura

- A través de métodos indirectos como cajas negras o embudos con papel albanene

- Con filtros certificados por la NOM ISO 12312-2, 2015

"El filtro tiene que tener esa certificación impresa de manera oficial. Si no la tiene, no hay que usarlo", enfatizó Álvarez-Buylla. No sirven lentes de sol ni otros materiales caseros.

Tampoco se debe tomar fotos ni ver el eclipse directamente a través de cámaras o celulares, pues se corre el riesgo de dañar la vista si no se utilizan los filtros adecuados.

En cuanto a la disponibilidad de filtros certificados, Conahcyt regalará mil unidades en su sede de la Ciudad de México. Habrá existencias adicionales en otros centros públicos como el de Investigación en Óptica en Guanajuato, donde cuestan entre $20 y $40 pesos.

Los expertos descartaron que el eclipse pueda provocar afectaciones físicas o emocionales en las personas, más allá de la obvia alteración por los cambios de luz. Aunque sí genera reacciones en algunos animales por su sensibilidad a estos ciclos.

Cómo hacer una caja para observar el eclipse

En un video, Anita, exalumna del investigador Corona Galindo en el Inaoe, mostró cómo hacer una caja para observar de forma segura el eclipse del 8 de abril con materiales caseros.

Necesitarás una caja de cartón, papel aluminio, una hoja blanca, tijeras, cinta y una aguja. Cierra bien la caja y en la cara superior haz un cuadrado de 3x3 cm. Cubre el orificio con papel aluminio de 5x5 cm y perfora un pequeño hoyo en el centro que actuará como lente.

En un lateral haz una ventana rectangular. Pega en el fondo la hoja blanca como pantalla donde se proyectará la imagen.

Cuando ocurra el eclipse, apunta la caja al Sol por donde está el aluminio con el orificio. Así disfrutarás de manera sencilla y segura este fenómeno.