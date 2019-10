Buscan 80 mmdp adicionales para reformas en 2020

Ciudad de México— El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que es necesario modificar el proyecto de Ley de Ingresos del Ejecutivo federal a fin de alcanzar en 2020 ingresos adicionales por 80 mil millones de pesos.

A través de un comunicado, el diputado de Morena dijo que esta cifra es el mínimo necesario para dar cumplimiento a las reformas impulsadas en esta administración, entre ellas la educativa, la laboral, la de Salud, la de seguridad pública y los acuerdos de París.

El monto, dijo, contempla acciones como la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabin), la conformación de un fondo para garantizar la obligatoriedad de la educación superior, así como el fortalecimiento de las normales y de las universidades públicas.

Además, agregó, dichos recursos adicionales permitirán conformar un fondo contracíclico para atender las necesidades de inversión en obra pública de estados y municipios.

"Durante el presente año se han impulsado cambios importantes a la organización del Estado mexicano como la reforma educativa que otorga gratuidad de la educación hasta el nivel universitario; los cambios a la legislación laboral con los que se pretende atender de manera más efectiva los derechos de los trabajadores y la próxima aprobación para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

"Estas reformas son en beneficio de los mexicanos. Sin embargo, su implementación no será imposible sin los recursos adecuados. No puede haber políticas públicas sin presupuesto", señaló.

Ramírez Cuéllar destacó que, además, existen compromisos ineludibles, como robustecer la estrategia nacional de seguridad pública, considerando la reciente creación de la Guardia Nacional, dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en materia de cambio climático -como el Acuerdo de París- y poner en práctica mejores programas de seguridad alimentaria para garantizar el derecho a una alimentación adecuada de los mexicanos.

Advirtió que no será posible dar cumplimiento a estos objetivos sin recursos adicionales.

Señaló que, no obstante, la necesidad de recursos adicionales durante la discusión del Paquete Económico 2020, los diputados deberán tener en cuenta factores adversos para la economía mexicana.

Entre ellos, el panorama de la economía internacional, caracterizado por los conflictos entre China y Estados Unidos.

Además, demandó la puesta en marcha de medidas contracíclicas que incentiven las inversiones y reactiven la economía, así como la lucha anticorrupción y contra la evasión fiscal para garantizar el respeto al debido proceso de los contribuyentes y la certeza de las empresas.

Ramírez Cuéllar resaltó también la importancia de que todos los programas de subsidio del Gobierno federal cuenten con reglas de operación para promover la transparencia en el uso de recursos públicos, prevenir actos de corrupción y posibilitar su evaluación.

El legislador dijo que es necesario realizar un cuidadoso análisis del Presupuesto de Egresos para el próximo año, ya que la propuesta del Ejecutivo federal implica realizar ajustes para atender las necesidades de las diferentes áreas de gasto público.

"Algunos proyectos que deberían ser prioritarios no contemplan financiamiento; otros, sufren importantes recortes que dificultan el cumplimiento de sus objetivos. Hemos identificado también importantes acciones de gobierno que se consideran como gastos no recurrentes, o proyectos para obra pública con un presupuesto muy limitado para 2020", advirtió.