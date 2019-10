Endosan a IP 56% en plan de obras

Monterrey— El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2020-2024 anticipa una inversión del orden de los 424 mil 150 millones de dólares, de los cuales un 56 por ciento saldría de la iniciativa privada, indica un documento circulado esta semana por la Oficina de la Presidencia.

El monto total para esos cinco años -que está denominado en dólares- equivale en pesos a 8 billones 483 mil millones de pesos.

Esta cifra es 13.2 por ciento inferior al del plan del sexenio anterior (PNI 2014-2018) que fue de 9 billones 775 mil millones medidos en pesos de 2019.

En cambio, se eleva sustancialmente la participación privada, pues en el PNI 2014-2018 fue del 37 por ciento del total, y ahora, se estima será del 56 por ciento.

Una fuente allegada a la propuesta del PNI indicó que en un programa de este tipo, en teoría, el grueso de la inversión es realizada por el Gobierno, pero ahora no será así.

"Lo que pasa ahora es que el Gobierno no tiene dinero. Entonces, lo poco que pueden hacer ellos es comprometerse a que no vaya a haber subejercicio de su parte", manifestó.

El documento detalla que los 236 mil 763 millones de dólares correspondientes al sector privado se ejercerán mediante esquemas de inversión a riesgo propio y con riesgo compartido mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Pidiregas.

En materia de hidrocarburos, están contemplados 8 mil 840 millones de dólares del sector privado que fueron comprometidos por los ganadores de las rondas petroleras.

Luego, la próxima semana, iniciarán juntas entre representantes empresariales y Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, para afinar la propuesta antes de presentarla al Presidente de la República.

"(La propuesta del Programa) incorpora un conjunto de proyectos analizados a partir de información de la Oficina de la Presidencia de México, el CCE, Consejo Mexicano de Negocios, FOA Consultores, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Asociación Nacional de la Industria Química, Cemex, CONAGO y fuentes oficiales del Gobierno de México", indica la propuesta.

En su presentación titulada "Propuesta de Mecanismo de Inversión para el Bienestar (MIB)", de la que REFORMA obtuvo una copia, la Presidencia proyecta que la inversión en infraestructura durante los próximos 5 años, tanto privada como pública, contribuirá a que se alcance un crecimiento anual promedio del PIB del 4 por ciento durante ese periodo.



Operan opacas las APPs

Las Asociaciones Público Privadas (APPs) operan en México en opacidad porque no hay una lista exhaustiva de estos proyectos y tampoco informes para revelar si su uso ha generado ahorros de recursos públicos.

El esquema se ha usado para aumentar la participación de las empresas en obras como carreteras, hospitales e infraestructura eléctrica, entre otros.

El sitio Proyectos México de la Secretaría de Hacienda registra 38 APPs, pero el listado solo es una parte de los que existen, porque algunos lo hacen a través de fideicomisos, explicó Yahir Acosta, especialista de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Agregó que además no es posible medir la eficiencia de este tipo de figuras y tampoco se les puede dar seguimiento para evaluar avances.