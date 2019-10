Debaten diputados tope salarial a funcionarios

Ciudad de México— Diputados discuten en el Pleno el dictamen para asegurar que los titulares de órganos autónomos y universidades no ganen más que el presidente de la República.

Al fundamentar la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución en materia de remuneraciones de los funcionarios públicos, Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que el proyecto se conforma de tres iniciativas: la de Dulce María Sauri, del PRI; María Chávez Pérez, de Morena, y la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que particularmente desde 2009 se han aprobado diversos cambios en la materia que requieren reformas para dar certeza jurídica e institucional.

Dichos salarios, argumentó, son altos con respecto a los que perciben sus pares en otros países.

Aseguró que el dictamen contempla a toda persona de derecho público y a organismos autónomos.

Claudia Pastor, del PRI, presentó una moción suspensiva para que se cancele la discusión y se acate la orden de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de establecer los criterios a partir de los cuales se determinó el sueldo tope, es decir, el del presidente.

"El Ejecutivo no puede legislar por nosotros, nos corresponde a nosotros decir cómo, cuándo, por qué y en qué nos basamos para fijar una remuneración, eso es lo que estamos obligados, no podemos dejar que la división de poderes pase inadvertida", alertó.

"Debemos suspender esto, se están proponiendo modificaciones en un tema que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, señaló que la reforma tiene un defecto fundamental, ya que deja sin materia los recursos de amparo presentados por aquellos trabajadores que vieron disminuidos sus ingresos.

"Consideramos un despropósito que al estar constituido nuestro sistema por tres poderes, se atribuya a la figura presidencial la predominancia por encima de los titulares de otros poderes", apuntó.

Aseveró que en un sistema democrático estas figuras tienen el mismo peso que el presidente.

"Esta deformación constitucional nos conduce al presidencialismo que atropella la división de poderes", advirtió.