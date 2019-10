Avanza tope salarial para funcionarios

Ciudad de México— La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para asegurar que los titulares de órganos autónomos y universidades no ganen más que el Presidente de la República.

En fast-track, se prevé presentar mañana el dictamen al Pleno, sin que Morena atienda la resolución del Poder Judicial de legislar para establecer un tabulador con criterios para calcular el salario presidencial.

De acuerdo con la iniciativa presidencial presentada en agosto pasado, en el dictamen se prevé que para 2020 se apliquen reducciones salariales a los funcionarios que ganen más que el Ejecutivo Federal.

La modificación propuesta al artículo 116, fracción II, cuarto párrafo, indica que corresponde a las Legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente.

Las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución, cita la reforma.

En el quinto párrafo del 116 se plantea que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estatales, así como las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía reconocida en las Constituciones y leyes locales, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán sus servidores públicos.

La reforma al artículo 127 propone agregar los términos "personas de derecho público" y "órganos" a los que la Constitución o las leyes les otorguen autonomía.

El dictamen indica que el objetivo de la reforma es diseñar un nuevo marco constitucional a las remuneraciones de los órganos públicos y organismos constitucionales, así como a los entes públicos y personas de derecho público de las instituciones del Estado, tanto federales como locales.

"Busca fortalecer la certeza jurídica sobre los límites de las percepciones en entes públicos, por lo que hace explícito que las personas de derecho público, los órganos u organismos con autonomía reconocida en la ley fundamental y leyes locales, así como los organismos a los que las Constituciones y legislaciones estatales les reconocen autonomía, deben establecerse en los términos del artículo 127", se explica.

El vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, dijo que fue necesario hacer la reforma debido a los funcionarios que se negaron a acatar el tope salarial, el cual fija que nadie puede ganar más que el Presidente, y que promovieron amparos para no ajustarse a la medida.

"Ya no solamente se trata de ponerse en rebeldía ante la política salarial del Gobierno actual y, por ende, a la aplicación de la Constitución, se trata de un desafío a la Cámara y como esta no es una entidad que deba meterse en esa clase de discusiones, que francamente son bastante feas, hay que legislar", dijo.

Propuso modificar el segundo artículo transitorio para precisar que las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido en la fracción segunda del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución tendrán que ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el decreto.

Diputadas de MC anunciaron su voto en abstención porque no se abordó la creación del tabulador para dejar en claro cómo definir el salario presidencial

Martha Tagle dijo que se obvió incluir un sistema de tabuladores para establecer sobre qué bases se va a fijar el tope salarial.

"Ahorita hay un Presidente comprometido con la austeridad y ha decidido establecerse un salario de 108 mil pesos, pero ¿qué va a pasar si llega otro que decida ganar 500 mil y todos los demás

salarios van a estar conforme al del Presidente, o viceversa, como en Estados Unidos, donde el Presidente dijo que va a ganar un dólar? ¿Qué pasaría con todos los funcionarios que estén por debajo de él?", cuestionó.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, señaló que falta seriedad al trabajo de la Cámara en el tema del tope salarial.

"Hoy nos enmiendan la plana en la Corte y se da respuesta a una parte, pero no damos respuesta a lo que resolvió de fondo la Corte, que tiene que ver con que tenemos que discutir cuál será el sueldo del Presidente para que toda esta reforma no quede en un asunto discrecional y a voluntad de un poder, en este caso el Poder Ejecutivo, en que sea él quien determine.

"Lo que ha dicho la Corte es que tenemos que resolver cuáles son los componentes del sueldo que debe de tener el Presidente para que de esta forma haya mucha claridad, para que no haya discrecionalidad o la opinión de una sola persona", manifestó.

Agregó que, sin atender este punto resuelto por la Corte, se abre la posibilidad de que sigan los amparos contra las leyes que aprueba la Cámara de Diputados.