Pide López Obrador a gobernadores y alcaldes tapar baches

Morelos— Camino de la capital de Puebla hacia Chautla, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y a todos los gobernadores, dar mantenimiento a las carreteras como en la que iba, que, aseguró, está llena de baches.

"Nos paramos, pues para mandarle un mensaje al gobernador de Morelos, que se atiendan estos caminos y a todos los gobernadores y presidentes municipales, que se atiendan estos caminos", indicó.

"No es el único tramo, venimos padeciendo de este camino abandonado y desde siempre estos estados, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz y otros estados donde se abandonan los caminos, la gente tapa los hoyos, los baches con tierra y piden una cooperación".

El Axochiapan, el presidente se encontró a un padre de familia y su hijo que tapaban los baches de la carretera a cambio de pedir monedas, por lo que el convoy en el que viaja se detuvo para saludarlos y grabar un video que subió a sus redes sociales.

"Ellos se buscan la vida y hacen este trabajo en beneficio de la gente, ellos son muy dignos, pero ¿y las autoridades? Los presidentes municipales, los gobernadores, ya todos tenemos que ponernos a trabajar para que estas cosas pasen a la historia, que ya no se continué de esta manera, tapando, bacheando. Los caminos están totalmente abandonados, ahí les encargo mucho", afirmó.

El presidente aseguró que su Gobierno procurará que estén bien las carreteras federales, por lo que este año destinaron 20 mil millones de pesos a la conservación de caminos federales.

"En los estados y los municipios se tiene que hacer lo mismo, ya no esta situación lamentable, vergonzosa", aseguró.

Ayer, López Obrador también recriminó la situación de la carretera hacia Ixtepec, en la Sierra norte poblana, y les pidió atención a los funcionarios de la SCT.

El presidente lleva a cabo este fin de semana una gira por hospitales rurales del IMSS; hoy visitará los ubicados en Chiautla y en Tepexi, Puebla, y mañana estará en Huejuapán de León, Oaxaca.