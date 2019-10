Alistan fast track por tope salarial a funcionarios

Ciudad de México— La bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista la aprobación fast track de la reforma constitucional que busca evitar que funcionarios, incluidos los de organismos autónomos, ganen más que el Presidente de la República.

En conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Morena informó que la reforma, la cual busca corregir las lagunas que permitieron a algunos funcionarios ampararse para evitar dicha disposición, será votada el próximo jueves.

Delgado indicó que la Comisión de Puntos Constitucionales ya repartió entre sus integrantes el dictamen que pondrán a discusión y votación el próximo miércoles.

Ese mismo día, agregó, se le dará publicidad ante el Pleno y, al día siguiente, será puesto a discusión y eventual votación por el grueso de los diputados.

Sobre los consensos en torno al dictamen, el legislador dijo que habrá que esperar a la votación en comisiones para conocer el sentido de la votación de los diferentes grupos parlamentarios.

Señaló que el dictamen aborda la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla modificaciones a los artículos 116 y 127 de la Constitución.

"Si hay dictamen, ya lo distribuyó la Comisión de Puntos Constitucionales y aborda la iniciativa original del Presidente de la República, aborda los dos artículos que se están mencionando, la iniciativa que llegó del Presidente de la República, y el miércoles está pactada la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar ese dictamen; ese mismo día se le daría publicidad en el Pleno para poder ser votada", señaló.

El 14 de agosto pasado, el Presidente envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional a dichos artículos para que los integrantes de órganos autónomos y de universidades no ganen más que el jefe del Ejecutivo federal.

La propuesta tiene como objetivo evitar las lagunas que permitieron a algunos funcionarios ampararse ante la reducción salarial aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 2019.

"La reforma al Artículo 127 constitucional se trata de hacer efectiva ya para todos los funcionarios públicos que nadie gane más que el Presidente de la República, y que ya no puedan irse por la vía judicial para lograrlo", abundó.

Delgado indicó que otros acuerdos de la Jucopo son la confirmación de la comparecencia de mañana del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos ante el Pleno, así como la discusión y votación de la Ley de Austeridad.

El miércoles, agregó, comparecerá ante el Pleno la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El martes 15, dijo, se discutirá en el Pleno la reforma en materia de facturación falsa y empresas fantasma, y el jueves 17 se prevé la aprobación de la Ley de Ingresos, para lo cual adelantarían al 16 de octubre la comparecencia del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo cual está por confirmarse.

Delgado reconoció que aún no hay fecha para la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero -debido a la carga de trabajo de la Cámara de Diputados- se espera que ésta sea después de la aprobación del Presupuesto de Egresos el 20 de noviembre.